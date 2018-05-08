Дзюба, скорее всего, вернется в сборную

Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, что в ближайшие дни каждая из 32 федераций стран-финалистов турнира должна отправить в ФИФА список до 35 игроков, из которых 23 войдут в окончательную заявку. При этом велика вероятность, что Дзюба получит вызов на сбор национальной команды — 18 мая 28 футболистов начнут отправятся в Австрию, где начнут подготовку к чемпионату мира. После переезда в Тулу нападающий забил 5 голов в 9 матчах РФПЛ.

Вместе с тем, в «список 35», по нашим данным, войдут 23-летний хавбек «Динамо» Александр Ташаев (26 игр, 7 мячей в этом чемпионате России), 20-летний форвард ЦСКА Федор Чалов (19, 6). В нем же, наряду с партнерами по клубу, окажутся 30-летние спартаковцы — полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров — но оба, по всей видимости, останутся в резерве и не поедут на сбор, состав на который должен быть объявлен 11 мая.