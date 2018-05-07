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20:37 (мск), источник: Р-Спорт

Дацюк: Самые интересные матчи ЧМ-2018 у российских хоккеистов еще впереди

КОПЕНГАГЕН, 7 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк заявил, что самые интересные матчи у национальной команды на чемпионате мира еще впереди.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник сборная России одержала крупную победу над командой Белоруссии на групповом этапе чемпионата мира в Дании со счетом 6:0. Первые три матча российские хоккеисты выиграли с общим счетом 20:0.

«На самом деле белорусы хорошо начали. Здорово, что мы забили шесть голов и сделали меньше ошибок, чем в предыдущих матчах. Самые интересные игры еще впереди. Наша главная задача — минимизировать ошибки. Понимаем, что это далеко не самые сильные соперники. Но результат остается», — сказал Дацюк журналистам.

В следующем матче сборная России 10 мая сыграет с командой Чехии.

«Я радовался на самом деле. Когда я последний раз забивал за сборную? Было несколько моментов, которые не забил, получился рабочий гол такой. Игра с чехами будет первым тестом для нас. Будет интересно, к чему мы подошли к матчу», — добавил Дацюк.

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