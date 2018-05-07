Дацюк: Самые интересные матчи ЧМ-2018 у российских хоккеистов еще впереди

В понедельник сборная России одержала крупную победу над командой Белоруссии на групповом этапе чемпионата мира в Дании со счетом 6:0. Первые три матча российские хоккеисты выиграли с общим счетом 20:0.
«На самом деле белорусы хорошо начали. Здорово, что мы забили шесть голов и сделали меньше ошибок, чем в предыдущих матчах. Самые интересные игры еще впереди. Наша главная задача — минимизировать ошибки. Понимаем, что это далеко не самые сильные соперники. Но результат остается», — сказал Дацюк журналистам.
В следующем матче сборная России 10 мая сыграет с командой Чехии.
«Я радовался на самом деле. Когда я последний раз забивал за сборную? Было несколько моментов, которые не забил, получился рабочий гол такой. Игра с чехами будет первым тестом для нас. Будет интересно, к чему мы подошли к матчу», — добавил Дацюк.