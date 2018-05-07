Герой без наград. История Эктора Купера
Заключительный материал о тренерах, которые создают комфортную атмосферу у себя в командах.
Заключительный материал о тренерах, которые создают комфортную атмосферу у себя в командах.
АНГЛИЙСКИЙ КОРЕНЬ, ИТАЛЬЯНСКИЕ ВЕТВИ
Его прадед был англичанином, на стыке XIX и XX веков приехавшим в Аргентину в поисках новой жизни вместе с сотнями тысяч других таких же беглецов. Когда первый из Куперов (его фамилия, само собой, писалась на английский манер — Cooper) добрался до провинции Санта Фе и пришел в местную регистратуру оформить необходимые бумаги, ему выдали документы с ошибкой — фамилия приобрела местный колорит, превратившись в Cúper. Прадед Эктора махнул на это рукой, взял в жены коренную туземку, в которой текла кровь индейцев чарруа, и уехал жить в поле, первые несколько лет общаясь с избранницей исключительно на языке жестов. Нынешний тренер сборной Египта делился в одном интервью в начале 2000-х: «Английского во мне практически не осталось. В первой половине ХХ века на нашем семейном древе переплелись аргентинские, индейские и итальянские ветви — последних было особенно много. Бабушка часто рассказывала про тетушек с фамилиями Пистелли и Сантарелли…».
ПОРЯДОК И ПОРЯДОЧНОСТЬ
Эктор Купер вырос в крошечном городке Чабас к
Лишения и трудности на раннем этапе жизни сформировали многие нынешние привычки Купера. Поскольку горячей воды в их доме не было в принципе, ребенком он всегда мылся в холодной. Но даже сейчас, когда подобные проблемы остались далеко позади, каждый день он открывает в душе только один вентиль — тот, что отмечен синим. Тогда же в детстве он понял, что одно из главных слов для него — порядок: в делах, вещах, голове. Упорядоченная жизнь становилась лучше, комфортнее. Сохранять порядок в вещах было просто; у Купера, сколько он себя помнил, была
ПРОЗВИЩЕ ПОКОЛЕНИЙ
Нет ничего удивительного в том, что в таких обстоятельствах ему пришлось рано повзрослеть. В 9 лет он бросил школу, чтобы найти работу и помочь семье. «Как бы мне ни хотелось учиться, есть всегда хотелось больше. Я стал мыть стекла и все, что мне платили, отдавал бабушке». Вместе с новым ощущением себя в нем с удвоенной силой разгоралась одержимость футболом. Он все чаще выходил на поле против старших, где постоянно старался учиться на своих ошибках — левоногого Купера ставили в центр защиты, и ему, худому как камыш, приходилось тщательно скрывать физические недостатки за цепкой и умной игрой, чтобы сохранить за собой место в компании. «На поле меня звали Кунина. Понятия не имею, что это значит, и почему именно так, но это же прозвище было у моих отца и деда».
«ФЕРРО»
В 60-е годы из маленького Чабаса на большую землю — то есть, в
Приняли — это громко сказано. Куперу помогли найти жилье — общежитие, заполненное приезжими уругвайцами (в конце 60-х
СИНТИЯ И ПЕРФЕКЦИОНИЗМ
Переезд в интернат привел в его жизнь комфорт и стабильность, но главное — удивительным образом решил его судьбу. «Помню, в моей комнате был балкон, и я мог сидеть на нем часами, потому что на балконе в доме напротив часто появлялась красивая девушка. Однажды я решился ее окликнуть — это была Синтия, моя жена». Это теперь их браку уже несколько десятков лет, у них трое взрослых детей, а в момент знакомства дочь обеспеченных врачей с удивлением посмотрела на молодого человека с шапкой черных волос, но так больше и не смогла отвести взгляд.
Позже он признался, что после разговора с директором академии впервые почувствовал себя профессиональным футболистом. Все было
ЗОЛОТО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»
Купер вырос в качественного футболиста, умевшего тяжелой работой исправлять отсутствие врожденного таланта. Не обладая высокой скоростью, он хорошо развил чутье, чтобы опережать нападающих соперника в борьбе за мяч, отменно играл головой. При нем начался золотой век «Ферро»: за всю свою 113-летнюю историю «железнодорожники» взяли лишь два золота в национальном первенстве, и оба раза самое непосредственное участие в этом принимал Купер — в 1982-м и 1984-м. Традиционно это был клуб второго эшелона, редко претендующий на место в первой десятке, но в начале 80-х надежная оборона во главе с будущим тренером египтян вкупе с талантливым нападением совершила невероятное. Ту защитную линию до сих пор с придыханием вспоминают в
СНОВА В ШКОЛУ
Земную жизнь пройдя до половины — то есть, на пороге тридцатилетия, — Купер сделал шаг, отважиться на который способны немногие: вернулся в школу. «Я чувствовал себя очень странно, сидя на уроках географии и истории с детьми, которым по 12−13 лет, но понимал, что мне необходимо восполнить этот пробел в моей жизни, получить, как минимум, среднее образование и аттестат, если я решу, закончив с футболом, заняться спортивной журналистикой или начать тренерскую карьеру». После 10 сезонов в «Ферро» он отправился доигрывать в «Уракан», переживавший худший период в своей истории — в 1986 году клуб впервые вылетел из высшего дивизиона и сражался за возвращение в элиту. В 1990-м Купер помог этому свершиться, а еще спустя несколько лет развязал шнурки на бутсах и стал тренером все того же «Уракана», решив не ехать далеко за первым опытом. В сезоне-1993/94 он, к удивлению многих, едва не занял первое место в Клаусуре (чемпионат Аргентины в то время делился на два круга — Апертуру и Клаусуру, — и каждый имел своего собственного победителя), но удача, которая впоследствии не раз будет поворачиваться к нему спиной, была на противоположной от Купера стороне. Его команда совершила невероятный рывок с 14-го на 1-е место — игрокам было комфортно рядом с тренером, который еще совсем недавно носил ту же белую форму с красными вставками, — но упустила победу в последнем туре: в матче против «Индепендьенте» «Уракану» хватило бы и ничьи, но все закончилось оглушительным разгромом 0:4.
ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ
Тем не менее, после этого о
ОСТРОВ СОКРОВИЩ
Спортивные газеты на островах в тот день вышли с шапкой: «Мальорка» получила своего Капелло. Дело в том, что о Купере в Испании практически ничего не знали — слышали, что бывший защитник, что прививает своим командам оборонительную игру, вот и прозвали «аргентинским Фабио». Итальянский тренер, на днях объявивший об уходе на пенсию, в то время был популярен в ла лиге, которую выиграл вместе с «Реалом» в 1997-м. «Мальорка», перед сезоном-1997/98 вернувшаяся в высший дивизион из первого семь лет спустя, пребывала в приятном расположении духа, поэтому благосклонно отнеслась к назначению безликого незнакомца. Главной задачей Купера называли сохранение прописки в примере, но ему это показалось оскорбительно мелким — и он без раскачки подарил балеарскому острову лучший период в его футбольной истории.
Аргентинец выстроил команду по своему образу и подобию: никому неизвестные игроки, которые идеально упорядочены тактически, не знают устали и не позволяют себе ослабить хватку и концентрацию. Рассказывали, что в первую неделю предсезонных сборов футболисты только бегали, без мяча, свесив язык за плечо, зато выносливости им хватило до самого конца чемпионата — в отличие от других команд. В первый год островной работы Купера «Мальорка» взлетела так высоко, как еще никогда не забиралась: заняла пятое место в чемпионате и вышла в финал Кубка Испании. Увы, «Барселона» Луи Ван Гала оказалась сильнее в серии пенальти: «островитяне» заканчивали матч вдевятером, играли так все дополнительное время, выстояли, Роа отразил три удара с точки, но Станкович (Йован, не Деян) смазал решающий выстрел, и титул взяли
ДВА ГЛАВНЫХ ФИНАЛА
Тот проигрыш «Лацио» досадной занозой сидел внутри Купера — если бы он только знал, что самая болезненная часть тренерской карьеры еще впереди. Валенсия — город, не знающий полутонов, здесь все или ничего, атака или смерть, никаких оборонительных схем и защитных тактик. В первый раз Купер услышал с трибун «Местальи» протяжный крик «Убирайся вон» через несколько месяцев после начала работы, когда в матче против «Реала» решил удержать ничью (1:1) и на 90-й минуте убрал с поля нападающего Клаудио Лопеса. Он быстро учился на своих ошибках: в игре против «Мальорки» получил травму нападающий Адриан Илие, и Купер первым делом отправил разминаться защитника Йоахима Бьорклунда. Однако, услышав неодобрительный гул, пробежавший по стадиону, усадил шведа обратно и выпустил форварда Оскара. И все же аргентинцу мешала длинная тень Клаудио Раньери. Итальянский специалист перед уходом в 1999 году завоевал с «летучими мышами» испанский Кубок, первый командный трофей за 19 лет, и публика требовала продолжения банкета. В ответ Купер совершил невозможное — два года подряд выводил абсолютно средний по силам и именам клуб в финал Лиги чемпионов. Для этого ему прежде всего пришлось заслужить авторитет в раздевалке — защитник Камараса и форвард Лопес, имеющие больше всего веса в команде, не раз позволяли себе критику тренера в общении с прессой. Купер пресек это на корню — первый был сослан в дубль, второму дали шесть дней обязательного отпуска и выгнали с клубной базы. Критические замечания после этого испарились как дым.
Это была одна из лучших «Валенсий» в истории. Установившиеся комфортные отношения между игроками и тренером привели к двум итоговым матчам ЛЧ кряду, но оба Купер проиграл. Аргентинец не знал, как справиться с отсутствием опыта столь важных игр у своих футболистов — именно его не хватило валенсийцам во встречах с «Реалом» в 2000 году (0:3) и «Баварией» в 2001-м (1:1, 5:4 по пенальти). И если первый финал был проигран вчистую, то во втором «Валенсия» практически держала победный кубок в руках, но в последний момент уронила трофей. Многие обвинили Купера в трусости и назвали замену Пабло Аймара на Давида Альбельду главной причиной поражения от немцев. Так это или нет, но слезы Канисареса омыли дорогу аргентинца — на «Месталье» он себя исчерпал. Купера ждал «Сан-Сиро».
КОНФЛИКТ С РОНАЛДО
«Интер» стал последней яркой вспышкой перед долгим перерывом в его карьере — при этом, он без устали работал все 15 лет, просто ничего и близко не было по масштабу к Серии А и Скудетто, которое уплыло от миланцев в последнем туре. Владелец «Интера» Массимо Моратти увидел в Купере своего Эленио Эрреру, легендарного тренера миланской команды начала 60-х и середины 70-х, трижды побеждавшего с «черно-синими» в чемпионате и дважды — в Лиге чемпионов, и решил сделать на него ставку. Но он не учел, что Эррера в своих финалах выиграл, а Купер — проиграл. Открытый конфликт с Роналдо — Зубастик был не рад такому объему работы на тренировках и неуважительно относился к тренерским решениям, — привел к расколу, уходу бразильца в «Реал» и отданных «Ювентусу» золотых медалей в туре, который должен был короновать «Интер». «Лацио» одержал волевую победу над миланцами 4:2, Роналдо разрыдался на скамейке запасных и Скудетто улетело в Турин.
СБОРНАЯ ЕГИПТА
После этого в послужном списке аргентинца — работа с клубами и сборными — значились Испания, Греция, Грузия, Италия, Турция, ОАЭ и, наконец, Египет. В 2015 году Купер принял «Фараонов», с 1990 года пропускавших чемпионаты мира, вывел их на первый за семь лет прогулов Кубок Африки, дошел до финала, но проиграл и его — Камеруну (1:2). Другой бы уже плюнул на все да ушел на покой, но Купер не из таких: холодная вода, порядок и порядочность — то, что всегда вело его вперед. И в октябре минувшего года египтяне, впервые с ЧМ в Италии, отобрались в финальную часть мирового первенства, попали в одну группу с российской командой и уже очень скоро будут выяснять отношения друг с другом в
В Россию «Фараонов» привезет настоящий герой, пусть у него почти и нет наград. Но то, как Купер умеет преображать аутсайдеров и запускать их к звездам, делает ему честь. Потому что футбол — это много больше, чем победа в финале. Это еще и путь к нему.