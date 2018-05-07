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17:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Глушаков и Комбаров в последнее время не играют. Нас это не устраивает»

Есть ли шанс попасть на ЧМ-2018 у Чалова и Ташаева и рискуют ли своим местом в сборной Глушаков и Комбаров? Отвечает Станислав Черчесов.

Источник: РИА "Новости"

По итогам последних туров РФПЛ к главному тренеру сборной накопилось немало вопросов. На самые злободневные из них мы получили ответы из первых уст.

— В ближайшее время, как того требует ФИФА, вы объявите расширенный список игроков для подготовки к чемпионату мира и имена тех, кто поедет на сбор в Австрию. Есть ли хоть минимальный шанс попасть в него у Георгия Джикии?
— Да, 11 мая мы планируем объявить список из 35 игроков в рамках расширенной заявки сборной и сразу же назовём 27−28 футболистов, которые соберутся в Новогорске 18 мая для подготовки к чемпионату мира. Понятно, что базовый вариант состава у тренерского штаба уже есть. Последние детали прояснятся в ближайшие несколько дней. Что касается Джикии, Васина и Кокорина, то по всем трём игроками мы имеем полную ясность — они не примут участия в чемпионате мира. К огромному сожалению, серьёзные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается.

— Есть ли возможность у кого-то из молодых кандидатов попасть в заявку на ЧМ-2018?
— Могу сказать, что мы внимательно за всеми следим и такой возможности не исключаем. Все имена — на слуху. Хороший отрезок провёл в чемпионате Кучаев — жаль, что вчера он получил серьёзную травму и выпал из числа кандидатов. Кстати, совсем недавно я ездил на тренировку ЦСКА и общался по нему с главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко, так что располагаю подробной информацией. Пожелаем ему качественного лечения и восстановления. Неплохо смотрится в «Динамо» Ташаев, обращает на себя внимание Чалов. Есть и другие кандидаты, которые хорошо себя проявляют. К пятнице определимся окончательно.

— Повреждения перенесли Лунёв и Дзагоев. С ними как обстоит ситуация?
— Здесь никаких проблем я не вижу. Оба оправились от своих болячек и готовы играть.

— Не в лучших кондициях в этом году находится Глушаков, который вместе с Комбаровым потерял место в составе «Спартака». Неважно они выглядели и в мартовском матче с Бразилией. Вас это беспокоит?
— Когда кандидаты в сборную теряют место в составе, это всегда тревожит тренерский штаб. Игровая практика в клубах — один из тех факторов, на который ориентируются в сборной. И Комбаров, и Глушаков сейчас действительно почти не играют. И нас это не устраивает. Все технико-тактические данные по ним мы имеем, будем думать. Кстати, то, что Глушаков, например, не забил пенальти в полуфинале Кубка России, не является ключевым обстоятельством. Такое может произойти с каждым. Для нас важно, как футболист выглядит на протяжении длительного отрезка времени, такого, как вся весенняя часть сезона.

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