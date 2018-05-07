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09:26 (мск), источник: ТАСС

Ван Марвейк огласил предварительный состав сборной Австралии на ЧМ-2018

ТАСС, 7 мая. Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк огласил предварительный состав команды на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2018

В список вошли 32 футболиста, он будет сокращен до 23 человек до 4 июня, когда наступит дедлайн для заявок на турнир.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Мэт Райан («Брайтон», Англия), Дэнни Вукович («Генк», Бельгия), Брэд Джонс («Фейенорд», Нидерланды), Митч Лангерак («Нагоя», Япония);.

защитники — Азиз Бехич («Бурсаспор», Турция), Милош Дегенек («Йокогама», Япония), Мэттью Юрман («Сувон», Южная Корея), Джеймс Мередит («Миллуолл», Англия), Джош Рисдон («Уэстерн Сидней»), Трент Сейнсбери («Грассхоперс», Швейцария), Александар Шушняр («Млада Болеслав», Чехия), Бэйли Райт («Бристоль Сити», Анлия), Фран Карачич («Локомотив», Хорватия), Алекс Герсбах («Ланс», Франция);.

полузащитники — Джош Бриллант («Сидней»), Миле Единак («Астон Вилла», Англия), Джексон Ирвайн («Халл», Англия), Робби Круз («Бохум», Германия), Массимо Луонго (КПР, Англия), Марк Миллиган («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Аарон Муй («Хаддерсфилд», Англия), Том Рогич («Селтик», Шотландия), Джеймс Троизи («Мельбурн»);.

нападающие — Тим Кэйхилл («Миллуолл», Англия), Томи Юрич («Люцерн», Швейцария), Мэттью Леки («Герта», Германия), Эндрю Наббут («Урава», Япония), Никита Рукавица («Маккаби», Хайфа, Израиль), Димитри Петратос («Ньюкасл Джетс»), Дэниел Арзани («Мельбурн»), Джейми Макларен («Хайберниан», Шотландия), Апостолос Янну (АЕК, Кипр).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Австралии сыграет в группе С с командами Франция, Дании и Перу.

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