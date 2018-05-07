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00:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Австралия: ее мог тренировать Слуцкий

Команда с Зеленого континента в четвертый раз подряд сыграет на чемпионате мира.

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕНЕР

Только три человека выводили на чемпионат мира одну команду, а ехали на турнир с другой. Первые два случая произошли 20 лет назад. Филипп Труссье прошел отборочный турнир с Нигерией, а повез во Францию сборную ЮАР. Бора Милутинович принял нигерийцев почти сразу после ухода из мексиканской команды.

Теперь и Берт ван Марвейк в этом необычном клубе. Осенью голландец подарил путевку в Россию сборной Саудовской Аравии, но по окончании отборочного турнира его контракт с местной федерацией истек, и он решил не продлевать соглашение. Однако без работы тренер вице-чемпионов мира 2010 года не остался и принял сборную Австралии — она сразу после победы в стыковых матчах над Гондурасом рассталась с Анге Постекоглу, работавшим на Зеленом континенте четыре года. Причина: разногласия с Футбольной федерацией Австралии по вопросам нового контракта.

Ван Марвейк не был единственным кандидатом на пост. Австралийцы рассматривали и вариант с назначением Юргена Клинсманна, а также Леонида Слуцкого. Об этом в интервью «СЭ» рассказывал известный агент Шандор Варга. К слову, и ван Марвейк в Австралии не задержится — уже объявлено, что после чемпионата мира сборную возглавит нынешний тренер «Сиднея» Грэм Арнолд.

ЗВЕЗДА

В Австралии никогда не было звезд планетарного масштаба, но локальных героев хватало. Голкипер-старожил Марк Шварцер, известные в прошлом футболисты премьер-лиги Марк Видука и Харри Кьюэлл, бомбардир-рекордсмен Арчи Томсон (однажды он забил 13 мячей в одном матче за сборную, и еще никто не превзошел это достижение)…

Но особняком среди австралийских футболистов стоит вечный Тим Кэйхилл. В 2006-м он перевернул ход матча с Японией на последних минутах и принес Австралии первую победу на чемпионатах мира, а в 2018-м может вписать свое имя в историю турнира. Кэйхиллу 38 лет. Если в России он забьет хотя бы один мяч, то обойдет мексиканца Куатемока Бланко и шведа Гуннара Грена в списке старейших бомбардиров мировых первенств. Впереди останется только Роже Милла — ему было 42, когда в 1994-м забивал за Камерун.

Но возьмет ли ван Марвейк ветерана? При Постекоглу Кэйхилл регулярно играл, однако голландец предпочитает видеть в атаке молодого Юрича. Зимой Тим вернулся в английский «Миллуолл», где начиналась его карьера, но не забил ни разу в десяти матчах.

ТАКТИКА

Кэйхилла в сборной хотят видеть далеко не все австралийцы, потому что средний возраст их сборной и так высок. Постекоглу был достаточно консервативен и со скрипом вливал свежую кровь в команду, а ван Марвейк больше доверяет молодым. Еще одно отличие голландца от предыдущего тренера — тактическая схема и философия. Постекоглу выдумывал мудреные расстановки а-ля 3−2−2−3 и максимально насыщал центр обороны и полузащиты, а ван Марвейк все сломал до основания. В мартовских товарищеских матчах Австралия действовала по схеме 4−2−3−1 и пыталась реанимировать фланговую игру. Однако вышло не очень: австралийцы крупно уступили Норвегии и сыграли вничью с Колумбией. Резкая смена стиля и тактики наверняка отразится на сборной в России.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА

Не на шутку разбушевавшиеся в 1974-м штормы занесли сборную далекого, плескавшегося в тихоокеанских водах континента на «Большую землю» — в Германию. Впервые попав в высший свет, австралийцы оказались в одной группе с представителями разделенного на две части государства — ФРГ и ГДР. Роль статиста новички исполнили добротно — ни разу не выиграли и не забили. Правда, в матче с чилийцами и не пропустили. Этот матч так и остался единственным сухим за все время пребывания на мировых турнирах.

Второе явление случилось через 32 года. Преодолев немалый путь по знакомому маршруту, островитяне вновь прибыли в Германию, уже единую, и едва не сотворили сенсацию. Забили первый гол (Тим Кэйхилл), одержали первую победу (над Японией — 3:1), в первый (и пока в последний) раз вышли из группы. Могли пройти и дальше, не останови их в 1/8 финала испанский арбитр Луис Медина Кантальехо. На последней минуте матча с Италией он одарил будущих чемпионов мира возникшим в его больном воображении пенальти.

Вернусь к игре Японией, ибо оставила заметный след в трепетных сердцах и «амбарных книгах» футбольных бухгалтеров, то бишь статистиков. Австралийский тренер голландского «разлива», добрый наш знакомый Гус Хиддинк, проявил присущую ему интуицию. Дабы спасти матч (его команда уступала в счете), он в ходе второго тайма извлек из запасников сначала Тима Кэйхилла, а ближе к концу — Джона Алоизи, и…

О чудо! В течение шести последних минут (с 84-й по 90-ю) «лавочники» забили один за другим три гола. А Кэйхилл сделал единственный австралийский дубль.

С учетом гола резервиста Бретта Холмана в 2010-м в ворота сербов, кстати, победного (Австралия выиграла — 2:1), «скамейка» островитян имела после трех турниров отменный результат, пятидесятипроцентный — четыре гола из восьми. Однако в Бразилии процент снизился до 36,4, что тоже весьма недурно. Греческий тренер Постекоглу не обладал пророческим даром Гуса.

Не раз уже упомянутый Кэйхилл с пятью мячами возглавляет бомбардирский реестр и значительно опережает Холмана. У того два гола. Четверо их товарищей забили по одному. Сорвавшиеся с уст фразы избавляют автора от необходимости публиковать список, номинально считающийся бомбардирским. А «гвардейцев» представлю в лучшем виде.

Обращу ваше внимание на бурный (скорее буйный) нрав и выходящий из берегов темперамент горячих австралийских парней, схлопотавших в 13 матчах четыре красные карточки. Не многовато ли, господа!

Пришла пора назвать самых-самых. Самый «пожилой» — вратарь Марк Шварцер. В 37 лет 8 месяцев и 17 дней завершил выступления на мировых чемпионатах 23 июня 2010 года во встрече с Сербией. Самый молодой — Адам Тэггарт. Дебютировал на ЧМ 18 июня 2014 года в проигранном голландцам матче (2:3) через 16 дней после того, как отметил 21-ю годовщину своего рождения.

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