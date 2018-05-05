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12:55 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Арсенала» и сборной Франции Косьельни пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

ТАСС, 5 мая. Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Лоран Косьельни пропустит чемпионат мира по футболу 2018 года из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

В ответном матче полуфинала Лиги Европы против мадридского «Атлетико» Косьельни получил травму.

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У игрока «Арсенала» было диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.

«Это очень большой удар для сборной Франции, — отметил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. — Лоран — игрок основы, который играл на мировом первенстве в Бразилии и чемпионате Европы во Франции. У него есть опыт международных матчей высокого уровня».

В текущем сезоне Косьельни провел 25 матчей в составе «Арсенала», в которых забил два гола. Ранее игрок говорил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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