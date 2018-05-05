Футболист «Арсенала» и сборной Франции Косьельни пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

«Это очень большой удар для сборной Франции, — отметил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам . — Лоран — игрок основы, который играл на мировом первенстве в Бразилии и чемпионате Европы во Франции. У него есть опыт международных матчей высокого уровня».

В текущем сезоне Косьельни провел 25 матчей в составе «Арсенала», в которых забил два гола. Ранее игрок говорил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.