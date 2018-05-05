Кубок чемпионата мира по футболу представили на набережной Оби в Новосибирске

Тур кубка мира по разным странам стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь он побывал в 16 городах России. В период с января по апрель 2018 года официальный кубок находится в международном путешествии.

В рамках глобального тура легендарный трофей уже посетил страны, впервые в истории принимающих у себя главный футбольный приз, например, Исландию, Австрию, Монголию и ряд стран ближнего зарубежья. Увидеть знаменитую статуэтку смогли в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Азербайджане, Армении и Таджикистане.

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В торжественной церемонии приветствия официального кубка на Михайловской набережной приняли участие врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, официальные представители системы Coca-Cola в России и Международной федерации футбола (ФИФА), а также посол чемпионата мира по футболу Алексей Смертин.

«В этом году тур кубка самый протяженный — 25 тысяч километров. По сути, сегодня чемпионат мира пришел в Новосибирск, и я поздравляю вас с этим. Призываю всех уже сейчас подготовиться к чемпионату, выбрать место, где вы будете смотреть игры, в том числе это место, специально созданное в прошлом году для организации трансляций самых интересных игр», — сказал собравшимся Травников.

В свою очередь, официальный представитель ФИФА Лукас Рахов поблагодарил жителей Новосибирска за активное участие в приветствии тура кубка мира по футболу. «Тур кубка прошел по всем шести континентам, посетил 50 стран и вот сейчас снова вернулся в Россию. В ближайшие дни у вас будет возможность увидеть своими глазами подлинный, легендарный кубок», — отметил он.

Организаторы тура сообщили, что 5 и 6 мая кубок будет находиться на Михайловской набережной, где все желающие смогут увидеть трофей и сделать с ним фотографию. Планируется, что в последний день пребывания кубка в Новосибирской области, 7 мая, его привезут в спортивный комплекс «Арена 300» в городе Искитим, где главный приз мирового первенства смогут увидеть игроки юношеской футбольной команды «Бердск», которые несколько лет подряд побеждали во всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч».