Дидье Дешам назовет состав сборной Франции на ЧМ-2018 после финала ЛЕ

В финале Лиги Европы, который пройдет 16 мая в Лионе, сыграют испанский «Атлетико» и французский «Марсель». Изначально Дешам должен был назвать состав сборной накануне матча, но Федерация футбола Франции (FFF) попросила главного тренера подождать в интересах тех футболистов, которые участвуют в финале: Стива Манданда, Адиля Рами, Димитри Пайета и Флориана Товена, играющих за «Марсель», а также Антуана Гризманна, Кевина Гамейро и Лукаса Эрнандеса, выступающих за мадридцев.