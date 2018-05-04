Дидье Дешам назовет состав сборной Франции на ЧМ-2018 после финала ЛЕ
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назовет состав на чемпионат мира 2018 года после финала Лиги Европы, сообщает Франс Пресс.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назовет состав на чемпионат мира 2018 года после финала Лиги Европы, сообщает Франс Пресс.
В финале Лиги Европы, который пройдет 16 мая в Лионе, сыграют испанский «Атлетико» и французский «Марсель». Изначально Дешам должен был назвать состав сборной накануне матча, но Федерация футбола Франции (FFF) попросила главного тренера подождать в интересах тех футболистов, которые участвуют в финале: Стива Манданда, Адиля Рами, Димитри Пайета и Флориана Товена, играющих за «Марсель», а также Антуана Гризманна, Кевина Гамейро и Лукаса Эрнандеса, выступающих за мадридцев.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Франции на групповом этапе сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.