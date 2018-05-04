Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сара Джессика Паркер вышла на красную дорожку с дочками-двойняшками
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Дудь и Собчак высмеяли интервью Машкова
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Динамо К0
Мариуполь1
Футбол. Зарубежный
21:45
Амьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
5.05
СКА-Хабаровск
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
5.05
Тосно
Динамо М
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Кремль прокомментировал «массовое бегство» россиян в США
Кипр попросил Москву о помощи
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Класико на «Камп Ноу» и Конте против Клоппа: анонс игр выходных
«Локомотив» подтвердил продление контракта с Сёминым
Тина Канделаки сильно похудела
Кэмпбелл, Дженнер и другие звезды посетили вечеринку в Нью-Йорке
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
9Последняя тренировка сборной России перед стартом ЧМ
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
19:29 (мск), источник: Р-Спорт

Дидье Дешам назовет состав сборной Франции на ЧМ-2018 после финала ЛЕ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назовет состав на чемпионат мира 2018 года после финала Лиги Европы, сообщает Франс Пресс.

Источник: РИА "Новости"

В финале Лиги Европы, который пройдет 16 мая в Лионе, сыграют испанский «Атлетико» и французский «Марсель». Изначально Дешам должен был назвать состав сборной накануне матча, но Федерация футбола Франции (FFF) попросила главного тренера подождать в интересах тех футболистов, которые участвуют в финале: Стива Манданда, Адиля Рами, Димитри Пайета и Флориана Товена, играющих за «Марсель», а также Антуана Гризманна, Кевина Гамейро и Лукаса Эрнандеса, выступающих за мадридцев.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Франции на групповом этапе сыграет с командами Австралии, Перу и Дании.

Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Наш папа алкоголик: почему ситуация с российским тренером похожа на созависимость
По стопам Максима Галкина: соблазнительные жены футболистов, которые старше мужей
Потренировались на французах
Клуб НХЛ «Вашингтон» подписал контракт с российским вратарем
Класико на «Камп Ноу» и Конте против Клоппа: анонс игр выходных
«Локомотив» подтвердил продление контракта с Сёминым
«Локо» или «Спартак»: как красно-белым сохранить титул
«Динамо» подписало контракт с защитником сборной Финляндии
Эксперты назвали фаворита ЧМ-2018 по хоккею
Спорт-Экспресс
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь