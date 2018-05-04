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13:26 (мск), источник: ТАСС

Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Золотой кубок чемпионата мира 2018 года по футболу прибыл в Новосибирск в пятницу, сообщила пресс-служба аэропорта Толмачево.

Новосибирск станет второй остановкой в маршруте тура кубка по России в 2018 году после Владивостока.

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Следующими остановками станут Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.

«Сегодня аэропорт Толмачево принял самолет, который доставил в Новосибирск Кубок чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

Кубок из чистого золота массой 6,142 кг будет выставляться 5 и 6 мая на Михайловской набережной Новосибирска. «Все желающие смогут увидеть легендарный трофей собственными глазами и сделать с ним памятную фотографию. У посетителей также будет возможность принять участие в развлекательной программе и почувствовать праздничную атмосферу ожидания самого масштабного футбольного события в мире», — сообщила мэрия Новосибирска.

Тур Кубка мира впервые состоялся перед чемпионатом мира 2006 года в Германии. В этом году трофей посетит более 50 стран, но больше всего остановок сделает в России. За 123 дня кубок преодолеет 26 тысяч километров и посетит 24 российских города от Владивостока до Калининграда. Национальная часть тура разбита на два этапа. В 2017 году кубок посетил 15 городов, а с мая 2018 года вплоть до старта турнира побывает еще в девяти городах с конечным пунктом назначения в Москве.

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