Путин посетит первый матч ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии

Источник: AP 2018

«Пока могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира по футболу, это будет матч сборных России и Саудовской Аравии», — сказал Песков.

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Отвечая на вопрос о том, какие еще игры турнира может посетить глава государства, Песков отметил, что «все будет зависеть от того, как все пройдет».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.