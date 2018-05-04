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13:21 (мск), источник: ТАСС

Путин посетит первый матч ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит первый матч чемпионата мира по футболу между сборными РФ и Саудовской Аравии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2018

«Пока могу с уверенностью сказать, что президент посетит открытие чемпионата мира по футболу, это будет матч сборных России и Саудовской Аравии», — сказал Песков.

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Отвечая на вопрос о том, какие еще игры турнира может посетить глава государства, Песков отметил, что «все будет зависеть от того, как все пройдет».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Турнир откроется матчем Россия — Саудовская Аравия на стадионе «Лужники» в Москве. На групповом этапе российская команда сыграет также со сборными Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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