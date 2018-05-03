Брайан Идову: Чемпионат мира улучшит ситуацию с расизмом в России

— Фанат крикнул мне: «В цветах “Зенита” нет черного. Что здесь происходит, почему ты в форме?» Мой друг тогда разозлился сильнее меня. Я же просто улыбнулся в ответ, — приводит AP слова Идову.

Я считаю, что когда фанаты имитируют звуки обезьяны в адрес темнокожих футболистов, они таким образом хотят оказать на них психологическое давление, возможно, надеясь, что игрок не сможет продолжить встречу. Возможно кто-то это делает просто ради забавы. Иногда я прогуливаюсь по улице и мне встречаются группа ребят или парень с девушкой, стоит одному из них пошутить, как начинают смеяться все остальные.



Но ситуация действительно сильно изменилась за последние пять лет. Русские общаются с людьми из других стран, чаще выезжают за границу и заводят там знакомства, становясь более позитивными. Проведение чемпионата мира в России только поможет в этой ситуации.