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20:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Брайан Идову: Чемпионат мира улучшит ситуацию с расизмом в России

Полузащитник «Амкара» и сборной Нигерии Брайн Идову отметил, что за последние пять лет ситуация с расизмом в России изменилась в лучшую сторону.

Источник: Спорт-Экспресс

По словам 25-летнего игрока, во время время выступления за «Зенит» он столкнулся с угнетением на расовой почве.

— Фанат крикнул мне: «В цветах “Зенита” нет черного. Что здесь происходит, почему ты в форме?» Мой друг тогда разозлился сильнее меня. Я же просто улыбнулся в ответ, — приводит AP слова Идову.

Я считаю, что когда фанаты имитируют звуки обезьяны в адрес темнокожих футболистов, они таким образом хотят оказать на них психологическое давление, возможно, надеясь, что игрок не сможет продолжить встречу. Возможно кто-то это делает просто ради забавы. Иногда я прогуливаюсь по улице и мне встречаются группа ребят или парень с девушкой, стоит одному из них пошутить, как начинают смеяться все остальные.

Но ситуация действительно сильно изменилась за последние пять лет. Русские общаются с людьми из других стран, чаще выезжают за границу и заводят там знакомства, становясь более позитивными. Проведение чемпионата мира в России только поможет в этой ситуации.

Напомним, что первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Турнир состоится в 11 городах на 12 стадионах. Сборная Нигерии на групповом этапе сыграет с Аргентиной, Исландией и Хорватией.

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