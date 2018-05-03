Брайан Идову: Чемпионат мира улучшит ситуацию с расизмом в России
Полузащитник «Амкара» и сборной Нигерии Брайн Идову отметил, что за последние пять лет ситуация с расизмом в России изменилась в лучшую сторону.
Полузащитник «Амкара» и сборной Нигерии Брайн Идову отметил, что за последние пять лет ситуация с расизмом в России изменилась в лучшую сторону.
По словам 25-летнего игрока, во время время выступления за «Зенит» он столкнулся с угнетением на расовой почве.
— Фанат крикнул мне: «В цветах “Зенита” нет черного. Что здесь происходит, почему ты в форме?» Мой друг тогда разозлился сильнее меня. Я же просто улыбнулся в ответ, — приводит AP слова Идову.
Я считаю, что когда фанаты имитируют звуки обезьяны в адрес темнокожих футболистов, они таким образом хотят оказать на них психологическое давление, возможно, надеясь, что игрок не сможет продолжить встречу. Возможно
Но ситуация действительно сильно изменилась за последние пять лет. Русские общаются с людьми из других стран, чаще выезжают за границу и заводят там знакомства, становясь более позитивными. Проведение чемпионата мира в России только поможет в этой ситуации.
Напомним, что первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Турнир состоится в 11 городах на 12 стадионах. Сборная Нигерии на групповом этапе сыграет с Аргентиной, Исландией и Хорватией.