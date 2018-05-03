Футболист «Спартака» Ещенко не верит в вызов в сборную России на ЧМ-2018

«Нет, конечно [не верю, что попаду в сборную], — сказал футболист. — Когда написали расширенный список кандидатов в сборную, тогда еще сомнения были, но все равно понимал, что не вызовут. Если бы хотели, то сделали это раньше. Со Станиславом Черчесовым (главный тренер сборной России — прим. ТАСС) лично по этому поводу не общался, а так разговаривали».