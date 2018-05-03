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18:32 (мск), источник: Р-Спорт

Директор «Фишта» заверил Путина в высоком уровне безопасности на стадионе ЧМ-2018

СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Директор «Фишта» Олег Трушкин заверил президента РФ Владимира Путина и главу ФИФА Джанни Инфантино в «высочайшем уровне безопасности» на стадионе на мачтах Чемпионата мира по футболу, помимо двух тысяч камер видеонаблюдения помогать обеспечивать порядок будут 300 казаков.

Источник: AP 2018

«Огромное значение было уделено безопасности. 178 досмотровых рамок по всем входам стадиона установлены, из них 49 рамок работают без задержки, пропуская багаж, вещи как на рентгене. Современная система видеонаблюдения. Более двух тысяч видеокамер установлены на стадионе, под наблюдением находится практически каждый квадратный метр как внутри стадиона, так и снаружи. 94 видеокамеры могут распознавать и идентифицировать личность человека», — рассказал директор стадиона.

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«Высочайшая степень безопасности», — заверил Трушкин.

Он также рассказал, что во время матча будут задействованы 1200 стюартов, тысяча волонтеров и шестьсот охранников. «Плюс более чем 300 казаков будут охранять Большой Олимпийский парк», — сообщил директор стадиона.

Трушкин заверил, что чемпионат пройдет очень хорошо. «Мы не просто постараемся, мы проведем его на высшем уровне», — подчеркнул он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Чемпионат мира
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