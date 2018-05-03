Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
А кто пустит?: в Рунете ответили на план Астаны открыть порты США
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Сергей Жуков готов оставить сцену ради детей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Как подобрать румяна в зависимости от особенностей твоей кожи
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:05
Зальцбург
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:05
Атлетико
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
2.05
Ротор-Волгоград0
Крылья Советов2
Футбол. Первый дивизион
2.05
Кубань0
Олимпиец0
Футбол. Еврокубки
2.05
Рома4
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
4.05
Динамо К
Мариуполь
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
А кто пустит?: в Рунете ответили на план Астаны открыть порты США
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
9«Ливерпуль» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
9«Реал» не пустил «Баварию» в финал Лиги чемпионов
18:29 (мск), источник: Р-Спорт

Путин и Инфантино оценили готовность России к проведению ЧМ-2018

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года определило практически полную готовность страны к предстоящему турниру, что подтвердили президент России Владимир Путин, глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино и председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

Источник: РИА "Новости"

Заседание набсовета оргкомитета прошло в четверг в Сочи. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.

Читайте также
Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018

Уникальный профессионализм организации ЧМ в России

«Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. В России к турниру готовы, — отметил Владимир Путин. — Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства».

Глава ФИФА Инфантино поздравил всех причастных к подготовке чемпионата мира с проделанной работой. «Я 20 лет занимаюсь организацией крупных соревнований, хочу сказать, что уровень вашего профессионализма и вовлеченности уникальный, и я говорю это без преувеличений», — признался он.
«Я все это видел своими глазами, и заседание сегодня — очередное доказательство того, как много вы сделали, — продолжил Инфантино. — В Нигерии несколько недель назад меня спросили об уровне подготовки России к чемпионату мира, и я ответил: 100%. Но потом подумал и сказал: ну, вообще 99%, потому что есть еще то, что нужно завершить».

Особое внимание — безопасности

Президент России отметил, что особое внимание во время чемпионата мира потребуется уделить вопросам безопасности, при этом правоохранительным органам следует выполнять все необходимые процедуры предельно корректно и деликатно, помнить, что чемпионат для многих тысяч болельщиков со всего мира — это большой праздник.

Также Путин уделил внимание уровню готовности транспортной системы чемпионата мира. «Подготовка к чемпионату в сфере транспорта стала одной из наиболее масштабных. Важно, что созданная инфраструктура, включая современные аэропорты, вокзалы, дороги, развязки, наработки в сфере цифровых технологий и интеллектуальных систем управления будут гармонично интегрированы в транспортный каркас всей страны и послужат динамичному развитию наших регионов, городов, деловой активности в стране в целом и, конечно же, повышению качества жизни наших людей », — подчеркнул президент России.

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заверил, что оргкомитет контролирует цены на гостиницы в городах чемпионата мира.

«Отели в основном все введены в строй. Осталось буквально три гостиницы, которые находятся на стадии пуска наладки. Мы мониторим цены на услуги, цены на гостиничные номера, чтобы не допустить каких-либо всплесков», — сказал Дворкович, добавив, что-то же самое касается цен на разного рода перевозки.

При этом глава оргкомитета отметил, что в случае необходимости будут выделены дополнительные поезда для бесплатного проезда болельщиков.

«Как уже докладывалось, будут запущены около 700 поездов, бесплатные билеты для тех, кто имеет билеты на матчи. Уже из более 400 тысяч билетов 250 тысяч билетов распределено. Мы видим, что по отдельным маршрутам уже загрузка приближается к максимальной. При необходимости введем еще дополнительные поезда с бесплатными билетами», — сказал Дворкович.

Читайте также
Галлас: Чемпионат мира стал для политиков средством давления

Продано 89% от всех билетов на ЧМ-2018

Что касается билетных продаж на матчи чемпионата мира, то генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил о реализации 89 процентов от всех билетов. В сумме это 2 миллиона 374 тысячи билетов. «46% — российские болельщики, 54% — зарубежные болельщики. Лидерами являются США, Германия, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина», — добавил Сорокин.

Он также рассказал, что с 15 мая организация будет созывать совещания в ежедневном режиме. «Оргкомитет принимает стадионы. Первыми будут “Лужники”, а к 2 июня мы зайдем уже на все стадионы. В целом оргкомитет организовал 182 (визита), а больше всех посещали следующие команды: Германия, Англия, Португалия. Команды еще продолжают посещать, и будет еще около 15 визитов до чемпионата мира», — сказал Сорокин.

Владимир Путин коснулся темы выступления сборной России на турнире, выразив надежду, что команда Станислава Черчесова подарит болельщикам положительные эмоции.

«Уважаемые коллеги, этим летом в Россию приедут действительно лучшие из лучших, самые талантливые футболисты мира, — обратился президент к участникам заседания в Сочи. — Но, конечно, особое внимание российских болельщиков будет приковано к выступлению национальной команды. Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики».

Владимир Путин: Россия готова к чемпионату мира по футболу
Во время загрузки произошла ошибка.
17:12 (мск)© Ньюстюб
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Наш папа алкоголик: почему ситуация с российским тренером похожа на созависимость
По стопам Максима Галкина: соблазнительные жены футболистов, которые старше мужей
Россия – Швеция и другие ожидаемые матчи на групповом этапе ЧМ
Почему ЧМ круче Олимпиады. Дело не только в Макдэвиде и Кейне
Загитова сменит балет на оперу. Чемпионка ОИ ищет новые образы
Состав сборной России на тренировке за день до ЧМХ
Карелин назвал борца, который сможет обойти его по титулам на ОИ
МОК подаст апелляции на решения CAS, оправдавшие спортсменов РФ
Спорт-Экспресс
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован.
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь