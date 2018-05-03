Путин и Инфантино оценили готовность России к проведению ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Заседание набсовета оргкомитета прошло в четверг в Сочи. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.

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Уникальный профессионализм организации ЧМ в России

«Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. В России к турниру готовы, — отметил Владимир Путин. — Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства».

Глава ФИФА Инфантино поздравил всех причастных к подготовке чемпионата мира с проделанной работой. «Я 20 лет занимаюсь организацией крупных соревнований, хочу сказать, что уровень вашего профессионализма и вовлеченности уникальный, и я говорю это без преувеличений», — признался он.

«Я все это видел своими глазами, и заседание сегодня — очередное доказательство того, как много вы сделали, — продолжил Инфантино. — В Нигерии несколько недель назад меня спросили об уровне подготовки России к чемпионату мира, и я ответил: 100%. Но потом подумал и сказал: ну, вообще 99%, потому что есть еще то, что нужно завершить».

Особое внимание — безопасности

Президент России отметил, что особое внимание во время чемпионата мира потребуется уделить вопросам безопасности, при этом правоохранительным органам следует выполнять все необходимые процедуры предельно корректно и деликатно, помнить, что чемпионат для многих тысяч болельщиков со всего мира — это большой праздник.

Также Путин уделил внимание уровню готовности транспортной системы чемпионата мира. «Подготовка к чемпионату в сфере транспорта стала одной из наиболее масштабных. Важно, что созданная инфраструктура, включая современные аэропорты, вокзалы, дороги, развязки, наработки в сфере цифровых технологий и интеллектуальных систем управления будут гармонично интегрированы в транспортный каркас всей страны и послужат динамичному развитию наших регионов, городов, деловой активности в стране в целом и, конечно же, повышению качества жизни наших людей », — подчеркнул президент России.

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заверил, что оргкомитет контролирует цены на гостиницы в городах чемпионата мира.

«Отели в основном все введены в строй. Осталось буквально три гостиницы, которые находятся на стадии пуска наладки. Мы мониторим цены на услуги, цены на гостиничные номера, чтобы не допустить каких-либо всплесков», — сказал Дворкович, добавив, что-то же самое касается цен на разного рода перевозки.

При этом глава оргкомитета отметил, что в случае необходимости будут выделены дополнительные поезда для бесплатного проезда болельщиков.

«Как уже докладывалось, будут запущены около 700 поездов, бесплатные билеты для тех, кто имеет билеты на матчи. Уже из более 400 тысяч билетов 250 тысяч билетов распределено. Мы видим, что по отдельным маршрутам уже загрузка приближается к максимальной. При необходимости введем еще дополнительные поезда с бесплатными билетами», — сказал Дворкович.

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Продано 89% от всех билетов на ЧМ-2018

Что касается билетных продаж на матчи чемпионата мира, то генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил о реализации 89 процентов от всех билетов. В сумме это 2 миллиона 374 тысячи билетов. «46% — российские болельщики, 54% — зарубежные болельщики. Лидерами являются США, Германия, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина», — добавил Сорокин.

Он также рассказал, что с 15 мая организация будет созывать совещания в ежедневном режиме. «Оргкомитет принимает стадионы. Первыми будут “Лужники”, а к 2 июня мы зайдем уже на все стадионы. В целом оргкомитет организовал 182 (визита), а больше всех посещали следующие команды: Германия, Англия, Португалия. Команды еще продолжают посещать, и будет еще около 15 визитов до чемпионата мира», — сказал Сорокин.

Владимир Путин коснулся темы выступления сборной России на турнире, выразив надежду, что команда Станислава Черчесова подарит болельщикам положительные эмоции.