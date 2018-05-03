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15:01 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин побывал в Сочи в Центре выдачи паспортов болельщика чемпионата мира и получил удостоверение.

Источник: РИА "Новости"

Свой fan-id получил и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Путин и Инфантино также сфотографировались с сотрудниками Центра выдачи паспортов болельщика.

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