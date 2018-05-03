Путин обсудит в Сочи ход подготовки к чемпионату мира по футболу

Источник: AP 2018

Кроме того, президент посетит Центр выдачи паспортов болельщиков и ознакомится с проведенной реконструкцией стадиона «Фишт», который примет ряд матчей предстоящего мирового первенства. Также запланирована встреча Путина с президентом FIFA Джанни Инфантино.

Глава государства лично следит за ходом подготовки к чемпионату и в рамках этой работы, в частности, проводит регулярные встречи с Инфантино. Последняя их личная беседа состоялась в феврале в Москве, а в минувшем году Путин и Инфантино встречались для обсуждения подготовки к ЧМ-2018 в мае, сентябре и декабре, а также вместе приняли участие в церемонии открытия Кубка конфедераций по футболу в Санкт-Петербурге в июне.

В начале октября 2017 года российский лидер на заседании Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту заявил, что ответственные за подготовку к чемпионату мира по футболу ведомства и организации в оставшиеся до старта турнира месяцы должны не только не допустить срыва поставленных перед ними задач, но и обеспечить их качественное выполнение. При этом он обратил внимание, что стадионы и другие объекты будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями, «здесь не должно оставаться пустырей, луж, свалок строительного мусора, все нужно сделать удобным и комфортным для людей». Кроме того, Путин призвал сделать все, чтобы количество недорогих билетов на матчи ЧМ-2018 «было максимально возможным».

В конце апреля генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявлял в беседе с ТАСС, что Международная федерация футбола, безусловно, останется довольна, что все 12 стадионов чемпионата мира 2018 года готовы к проведению матчей. Последним стадионом, введенным в эксплуатацию перед мировым первенством, стала «Самара-Арена», в прошлую пятницу получившая соответствующее разрешение от FIFA.