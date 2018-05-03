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01:01 (мск), источник: ТАСС

Путин обсудит в Сочи ход подготовки к чемпионату мира по футболу

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет заседание наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018». Как сообщила пресс-служба Кремля, предметом обсуждения станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня. Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.

Источник: AP 2018

Кроме того, президент посетит Центр выдачи паспортов болельщиков и ознакомится с проведенной реконструкцией стадиона «Фишт», который примет ряд матчей предстоящего мирового первенства. Также запланирована встреча Путина с президентом FIFA Джанни Инфантино.

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Глава государства лично следит за ходом подготовки к чемпионату и в рамках этой работы, в частности, проводит регулярные встречи с Инфантино. Последняя их личная беседа состоялась в феврале в Москве, а в минувшем году Путин и Инфантино встречались для обсуждения подготовки к ЧМ-2018 в мае, сентябре и декабре, а также вместе приняли участие в церемонии открытия Кубка конфедераций по футболу в Санкт-Петербурге в июне.

В начале октября 2017 года российский лидер на заседании Совета при президенте РФ по физкультуре и спорту заявил, что ответственные за подготовку к чемпионату мира по футболу ведомства и организации в оставшиеся до старта турнира месяцы должны не только не допустить срыва поставленных перед ними задач, но и обеспечить их качественное выполнение. При этом он обратил внимание, что стадионы и другие объекты будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями, «здесь не должно оставаться пустырей, луж, свалок строительного мусора, все нужно сделать удобным и комфортным для людей». Кроме того, Путин призвал сделать все, чтобы количество недорогих билетов на матчи ЧМ-2018 «было максимально возможным».

В конце апреля генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявлял в беседе с ТАСС, что Международная федерация футбола, безусловно, останется довольна, что все 12 стадионов чемпионата мира 2018 года готовы к проведению матчей. Последним стадионом, введенным в эксплуатацию перед мировым первенством, стала «Самара-Арена», в прошлую пятницу получившая соответствующее разрешение от FIFA.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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