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2 мая, источник: Спорт-Экспресс

Мини-чемпионат мира каждые два года. Все о новой идее Инфантино

Президент ФИФА предложил проводить новый турнир, который приносил бы европейским федерациям до 75 миллионов долларов каждые два года.

Источник: AFP 2018

О новой реформе президента ФИФА Джанни Инфантино говорится в письме, которое он разослал членам совета организации. Документ оказался в распоряжении AP.

Речь идет о новом турнире для сборных.

По заверению Инфантино, некий международный консорциум готов обеспечить доходы в 25 миллиардов долларов на 12 лет.

В том числе от создания Мировой лиги наций. Предполагается, что в соревновании, которое проходило бы каждые два года, принимали бы участие более 200 сборных со всего мира.

Примечательно, что идея Мировой лиги наций разработана в недрах УЕФА, где Инфантино был генеральным секретарем до 2016 года.

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КАКИМ БУДЕТ ТУРНИР

Формат у пока еще виртуального турнира довольно сложный. Начинаться все будет с «региональных» отборочных групп, которые будут предполагать вылет и продвижение вверх по семи дивизионам.

Финальный отборочный этап — межконтинентальные стыки в дивизионах.

А главная часть, собственно финальная и самая интересная, — это турнир с участием восьми лучших сборных с пяти континентов. Европа при этом будет представлена тремя командами, Южная Америка — двумя.

Сроки финального турнира, согласно проекту: восемь дней в октябре или ноябре каждый нечетный год.

Проводиться финальная часть будет, скорее всего, в одной стране.

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ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Главная цель реформы — замена товарищеских матчей соревнованиями. ФИФА прогнозирует, что даже отборочные матчи будут выгодны ведущим сборным Европы: за шесть встреч они зарабатывали бы от 37,5 до 50 миллионов.

Каждая команда-участница финальной части заработает как минимум 15 миллионов евро. Победа в турнире принесет еще десять миллионов.

ФИФА будет иметь долю в 51 процент в совместном с инвесторами предприятии, которое будет проводить новые турниры, и в агентстве, которое займется реализацией коммерческих прав.

«Мировая лига наций поможет развитию футбола и обеспечит все национальные сборные интересными матчами, увеличит их доходы. Если конфедерации продемонстрируют свою готовность двигаться вперед, то в середине мая пройдет внеочередное заседание Совета ФИФА, на котором мы обсудим все ключевые вопросы по данной теме», — говорится в письме Инфантино.

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ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЕТ ИНФАНТИНО

В том же письме Инфантино говорится о планах преобразовать нынешний клубный чемпионат мира, который проходит каждый год с участием восьми команд, в турнир для 24 клубов, но раз в четыре года. Как раз вместо Кубка конфедераций.

Эту идею Инфантино уже обсудили в Ньоне, и единогласной поддержки среди членов совета ФИФА и представителей УЕФА она пока не нашла. Причина понятна — есть вероятность, что такой крупный турнир с участием 12 клубов из Европы приведет к снижению статуса Лиги чемпионов.

ФИЛИПП ПАПЕНКОВ

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