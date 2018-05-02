Мини-чемпионат мира каждые два года. Все о новой идее Инфантино
Президент ФИФА предложил проводить новый турнир, который приносил бы европейским федерациям до 75 миллионов долларов каждые два года.
Президент ФИФА предложил проводить новый турнир, который приносил бы европейским федерациям до 75 миллионов долларов каждые два года.
О новой реформе президента ФИФА Джанни Инфантино говорится в письме, которое он разослал членам совета организации. Документ оказался в распоряжении AP.
Речь идет о новом турнире для сборных.
В том числе от создания Мировой лиги наций. Предполагается, что в соревновании, которое проходило бы каждые два года, принимали бы участие более 200 сборных со всего мира.
Примечательно, что идея Мировой лиги наций разработана в недрах УЕФА, где Инфантино был генеральным секретарем до 2016 года.
КАКИМ БУДЕТ ТУРНИР
Формат у пока еще виртуального турнира довольно сложный. Начинаться все будет с «региональных» отборочных групп, которые будут предполагать вылет и продвижение вверх по семи дивизионам.
Финальный отборочный этап — межконтинентальные стыки в дивизионах.
А главная часть, собственно финальная и самая интересная, — это турнир с участием восьми лучших сборных с пяти континентов. Европа при этом будет представлена тремя командами, Южная Америка — двумя.
Сроки финального турнира, согласно проекту: восемь дней в октябре или ноябре каждый нечетный год.
Проводиться финальная часть будет, скорее всего, в одной стране.
ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
Главная цель реформы — замена товарищеских матчей соревнованиями. ФИФА прогнозирует, что даже отборочные матчи будут выгодны ведущим сборным Европы: за шесть встреч они зарабатывали бы от 37,5 до 50 миллионов.
Каждая
«Мировая лига наций поможет развитию футбола и обеспечит все национальные сборные интересными матчами, увеличит их доходы. Если конфедерации продемонстрируют свою готовность двигаться вперед, то в середине мая пройдет внеочередное заседание Совета ФИФА, на котором мы обсудим все ключевые вопросы по данной теме», — говорится в письме Инфантино.
ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЕТ ИНФАНТИНО
В том же письме Инфантино говорится о планах преобразовать нынешний клубный чемпионат мира, который проходит каждый год с участием восьми команд, в турнир для 24 клубов, но раз в четыре года. Как раз вместо Кубка конфедераций.
Эту идею Инфантино уже обсудили в Ньоне, и единогласной поддержки среди членов совета ФИФА и представителей УЕФА она пока не нашла. Причина понятна — есть вероятность, что такой крупный турнир с участием 12 клубов из Европы приведет к снижению статуса Лиги чемпионов.
ФИЛИПП ПАПЕНКОВ