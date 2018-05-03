Станислав Черчесов: Равнодушия к сборной нет, и это уже хорошо

Источник: Российская газета

Станислав Саламович, когда вы планируете объявить список футболистов, которые будут готовиться к чемпионату мира?

Станислав Черчесов: Официально расширенный список из 35 футболистов мы должны предоставить 14—15 мая . Мы это, наверное, даже чуть пораньше сделаем. Матчи еще идут. Есть пара травмированных футболистов, и надо понять, насколько они готовы. Предварительно, думаю, объявим состав перед последним туром чемпионата России.

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Это будет расширенный список или уже более короткий — тех, кто реально поедет на сборы?

Станислав Черчесов: Возможно, огласим оба одновременно — и расширенную заявку, и имена тех, кто вызван на сбор. Расширенный список нужен для ФИФА. А нам — чтобы приглашать из него игроков в случае травм.

Фабио Капелло мне говорил, что у него есть буквально 33−34 футболиста, из которых он может выбирать людей для сборной. У вас этот список длиннее?

Станислав Черчесов: Я по-другому думаю. Все-таки менталитет у нас разный. Мы внимательно смотрим за всеми футболистами, у которых есть российский паспорт и кто имеет право играть в сборной России. В конце концов мы напрямую по-русски говорим с ними. Можем поддержать, понимаем менталитет. И то, что ему, допустим, казалось чуть сложным, для нас более привычно. Все футболисты, которые есть, они наши. Мы не должны ни жаловаться, ни плакаться.

Почти два года вы у руля сборной, и костяк людей, на которых вы опираетесь, понятен. Есть варианты, что человек вас поразил именно сейчас и он неожиданно для всех ворвется в сборную?

Станислав Черчесов: Мы внимательно смотрим, кто и как себя проявляет.

На последнем сборе из состава, который был в прошлом году на Кубке конфедераций, у нас не было 8−9 человек. Мы же не специально это сделали.

Кто-то форму потерял, кто-то поменял команду и не попадает в состав, кто-то травму получил. Мы костяк определили и из него выбираем, кто лучше, но никогда не закрывали двери ни перед кем. У нас появлялись футболисты, которые себя проявляли в тот или иной момент. В марте приглашали в сборную буквально на основании игры в одном туре. Теперь смотрим, как игроки дальше развиваются. Один футболист добавляет, другой, наоборот, тот уровень не держит, который в первом весеннем туре показал. Внимательно изучаем и для себя поймем, что для нас лучше. При решении будем исходить независимо от имен. Потому что чемпионат мира сегодня, а не вчера или послезавтра. Есть уровень турнира и есть уровень психологической нагрузки. И это нам надо понять. Потому что футболист может проявлять себя в чемпионате России, а здесь уровень другой.

Сейчас человек сыграл один удачный матч — вам его тут же в сборную советуют. Аршавин за «Кайрат» забил — сразу разговоры, что надо возвращать.

Станислав Черчесов: И это мы видим. Это же хорошо, что все интересуются сборной. Все в процессе, что ли. Наоборот, это нас радует. Понятно, что мы иногда улыбаемся, когда есть подобные вещи, но негативно их не воспринимаем, потому что это наша сборная. И чем больше о ней говорят, тем, значит, она интереснее. Это самый главный плюс, который мы за последнее время приобрели. Понятно, что кто-то нас хвалит, а кто-то ругает и критикует. Но равнодушия нет, уже хорошо.

Что является главным критерием при приглашении футболиста в сборную — игра в чемпионате России или в еврокубках?

Станислав Черчесов: Если вы обратили внимание, в первый год работы мы всегда приглашали на сбор двух игроков, которые, как вы говорите, проявляют себя в чемпионате России. Внимательно на них смотрели — как они вписываются в коллектив, обучаемы ли, насколько готовы и каков потенциал. Шла определенная селекция, и если они проявляли себя, то закреплялись. Так и Кутепов появился, и Джикия, Лунев, Миранчуки — много кто. Панченко мы из первой лиги вызывали. Потому что проявлял себя — забивал, отдавал. Нас скорее, наоборот, периодически упрекают, что за это время в сборную было вызвано много футболистов. Вызваны-то они вызваны, другое дело, что играли в основном порядка 25 человек. А вызывали мы около 40−45. Но мы же должны селекционную работу делать и выбрать.

Уровень чемпионата России, его средние скорости и требования к игрокам — главная сложность при работе со сборной?

Станислав Черчесов: Если брать цифры, особенно четыре наших матча с топ-сборными, то мы реально не уступили соперникам в определенной работе. Другое дело, что мы уступили в индивидуальных качествах. Салах в «Ливерпуле» больше 40 мячей забивает — мы же не можем ему ноги связать. А у нас в чемпионате России 40 никто не забивает. Это не плохо и не хорошо, это просто факт. Раз он индивидуально сильнее, значит, мы должны за счет командной игры это нивелировать. У нас этой возможности часто не бывает, потому что за два дня до матча собираемся, и надо Бразилию обыграть. Наверное, сложновато чуть-чуть. Поэтому и второй матч у нас обычно лучше получается, поскольку мы больше друг с другом общаемся.

У вас на столе графики подготовки команды, расписанные чуть ли не по минутам. Базово за основу вы взяли то, что применяли на Кубке конфедераций?

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Станислав Черчесов: Направление — да. Команда бежала хорошо и с каждой игрой добавляла. Это мы учитываем. Другое дело, что, к примеру, перед плотной работой на скоростно-силовой тренировке мы 30 минут разминались. Пробежки, передачи, жонглирование. Так вот, эти первые полчаса нужно не передачкам посвятить, а тактике. Вроде и разминаешься, мышцы готовишь к дальнейшей работе. Но не жонглируя, а работая над какими-то тактическими вещами. То есть получается разминка с задачами, а ценность каждой минуты тренировки только повышается.

Станислав Черчесов: Кто-то нас хвалит, кто-то ругает. Равнодушия к сборной нет, и это уже хорошо.

Что за это время, которое дано вам для подготовки к чемпионату мира, можно успеть сделать с футболистами? Можно ли Дмитрия Комбарова за три недели натренировать так, чтобы он мог удержать Салаха?

Станислав Черчесов: Можно. Потому что ты делаешь определенную работу, готовишься к конкретным соперникам, изучаешь их. И ты улучшаешь не кого-то одного, хотя и его тоже, а команду. Чтобы они страховали друг друга в защите, понимали и знали, кто и как открывается в атаке. Потому что если французу Мбаппе отдать мяч, то ему никто не нужен. Он сам троих обыграет. Главное, чтобы ему свои же не мешали.

Если же наш футболист может обыграть только одного, значит, надо за счет стеночек, командных действий что-то сделать. Вот это можно улучшать.

Опять же дух команды улучшать. Когда они собираются на два дня, друг друга еще почувствовать не успевают. Вот мы играли с испанцами. Нам бы дальше продолжить, а здесь 4,5 месяца мы их уже не видим. И самое главное, что из тех, кто тогда играл, шести футболистов не было на следующем сборе. А сейчас, можно сказать, я становлюсь клубным тренером. И есть команда, которая постоянно вместе. Ты на них больше влияния оказываешь, нацеливаешь, чувствуешь их. И они становятся командой, настраиваются на определенный результат.

Чемпионат России

«Локомотив» упустил возможность заранее стать чемпионом России, уступив на выезде «Краснодару». Впрочем, «Локо» остается главным претендентом на титул. В оставшихся матчах ему нужно набрать два очка.

«Арсенал» — «Анжи» — 2:1.

Голы: Берхамов, 16; Сунзу, 62 — Хубулов, 22.

«Амкар» — «Спартак» — 0:2.

Голы: Боккетти, 8; Ханни, 81.

«Зенит» — ЦСКА — 0:0.

«Ростов» — «Тосно» — 2:0.

Голы: Шомуродов, 67, 72.

«Уфа» — СКА-Хабаровск — 1:0.

Гол: Сысуев, 3.

«Динамо» — «Рубин» — 0:0.

«Ахмат» — «Урал» — 0:0.

«Краснодар» — «Локомотив» — 2:0.

Голы: Смолов, 67 — с пенальти; 68.