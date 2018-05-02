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22:14 (мск), источник: Sports.kz

Аршавин оценил вероятность поездки на чемпионат мира-2018

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью передаче Sports Nation на Kazakh TV ответил на вопрос о возможном посещении предстоящего чемпионата мира в России, сообщает Sports.kz.

— Вы поедете на чемпионат мира? Смотреть.

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— Скорее всего, нет. Как я сказал недавно в интервью, чемпионат Казахстана же не останавливается (смеется). Поэтому, нет. Ну, скорее всего, нет. Может, на день-два отпрошусь, потому что меня пригласил мой спонсор, с которым я давно сотрудничаю. Я не знаю, попадут ли те дни на дни матча, или это будет раньше. Может быть, и удастся. Но, скорее всего, нет.

— Как вы оцениваете шансы сборной России на чемпионате мира?

— Я думаю, она должна выходить из группы, а дальше уже, если повезет, то повезет. В группе «А» чемпионата мира-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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