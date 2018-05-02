Аршавин оценил вероятность поездки на чемпионат мира-2018
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью передаче Sports Nation на Kazakh TV ответил на вопрос о возможном посещении предстоящего чемпионата мира в России, сообщает Sports.kz.
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в интервью передаче Sports Nation на Kazakh TV ответил на вопрос о возможном посещении предстоящего чемпионата мира в России, сообщает Sports.kz.
— Вы поедете на чемпионат мира? Смотреть.
— Скорее всего, нет. Как я сказал недавно в интервью, чемпионат Казахстана же не останавливается (смеется). Поэтому, нет. Ну, скорее всего, нет. Может, на
— Как вы оцениваете шансы сборной России на чемпионате мира?
— Я думаю, она должна выходить из группы, а дальше уже, если повезет, то повезет. В группе «А» чемпионата мира-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.