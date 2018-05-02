Аршавин оценил вероятность поездки на чемпионат мира-2018

— Скорее всего, нет. Как я сказал недавно в интервью, чемпионат Казахстана же не останавливается (смеется). Поэтому, нет. Ну, скорее всего, нет. Может, на день-два отпрошусь, потому что меня пригласил мой спонсор, с которым я давно сотрудничаю. Я не знаю, попадут ли те дни на дни матча, или это будет раньше. Может быть, и удастся. Но, скорее всего, нет.