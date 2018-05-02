Британские футболисты запросили охрану на время чемпионата мира в России

Источник: Reuters

По информации издания, жены и подруги британских игроков полетят в Россию на борту официальной авиакомпании Футбольной ассоциации Англии (FA). Детали договоренностей между семьями и FA останутся в секрете в рамках мер безопасности.

В начале марта газета The Sun сообщила, что британские футболисты привезут на чемпионат мира в Россию своих поваров, а также ряд продуктов, таких как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. Отмечается, что меры связаны со страхом отравлений на первенстве.

Великобритания понизила уровень делегации на чемпионате мира. Такое решение было принято после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля веществом, которое якобы разрабатывалось Россией.