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18:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Люди ждали часами и ушли ни с чем: как открылись кассы ЧМ-2018

Желающие попасть летом на стадионы чемпионата мира простояли в очереди много часов, но им предложили только самые дорогие билеты на матчи в Волгограде и Саранске.

Источник: Спорт-Экспресс

В ЧЕМ СУТЬ

Напомним, продажи билетов на матчи чемпионата мира открылись еще 14 сентября. Первый этап продлился до 28 ноября, при этом он делился на два периода: до 12 октября можно было оставлять заявки для участия в случайной жеребьевке, а с 16 по 28 ноября билеты продавались в порядке живой очереди.

Второй этап также был разбит на два отрезка. Он стартовал после жеребьевки финальной части чемпионата мира, которая состоялась 1 декабря. Схема была та же: заявки на участие в жеребьевке принимались с 5 декабря по 31 января, а с 13 марта по 3 апреля билеты были в свободной продаже.

За два этапа было реализовано 1 698 049 билетов. Почти 800 тысяч из них достались болельщикам из России.

Наконец, третий этап под названием «в последний момент» начался 18 апреля и продлится до 15 июля — то есть до дня финала чемпионата мира. Билеты продаются в порядке живой очереди.

1 мая билеты впервые стали доступны не только через сайт ФИФА, но и через традиционные кассы.

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Кассы в билетных центрах во всех городах, принимающих ЧМ, открылись в 14.00 по московскому времени. И еще за несколько часов до открытия стало ясно, что спокойной жизни у сотрудников в этот день не будет.

Так, у московского центра, расположенного на улице Житная, очередь из нескольких сотен человек выстроилась уже с самого утра. А кто-то занимал вообще накануне.

КВОТЫ НЕТ

Современный мир с каждым годом становится все более цифровым, но все равно хватает тех, кому интернет-технологии чужды. В России таких людей тоже достаточно. В том числе в Москве. Они и составили большую часть тех, кто стоял в очереди, растянувшейся метров на двести вдоль проезжей части.

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Но дело не только в консерватизме. В середине марта, когда началась свободная продажа билетов второго этапа, ФИФА столкнулась с серьезными проблемами.

Огромное число людей жаловалось, что были вынуждены ждать в онлайн-очереди несколько часов. У многих сайт зависал, не давал оплатить выбранные билеты и так далее.

ФИФА тогда принесла официальные извинения: «Полностью понимаем ваше разочарование. Нам сообщили, что проблемы связаны с большим количеством болельщиков, которые желают получить доступ к платформе по продаже билетов. Благодарим вас за ваше терпение».

А тех недовольных, кто звонил по горячей линии, как правило, успокаивали словами о том, что 1 мая билеты можно будет купить «живьем», по старинке.

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Однако за несколько часов до открытия касс ФИФА опубликовала следующую информацию: «Дополнительная квота, связанная с возможностью приобрести билеты в главных билетных центрах c 1 мая, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. Уточнить наличие билетов можно в специальном разделе.

Далее следовало такое пояснение: «Билеты, недоступные в определенный момент, позднее могут снова быть доступными для приобретения, так как определенные билеты могут перепродаваться через специальную платформу + в FIFA возвращаются невыкупленные квоты для различных клиентских групп».

Но когда эти билеты снова станут доступными? И сколько таких билетов? На эти вопросы на Житной никто ответить не готов. Не знают этого и волонтеры, которые выходили из центра с мегафонами и оповещали очередь о том, что билеты есть только на матчи в Волгограде (Польша — Япония, Англия — Тунис, Нигерия — Исландия, Саудовская Аравия — Египет — Прим. «СЭ») и на матч Панама — Тунис в Саранске. Причем только первой категории.

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КТО ВИНОВАТ?

Первая категория — это самые дорогие билеты. На указанные матчи их стоимость составляет 12 600 рублей. Даже по внешнему виду тех, кто стоял в очереди, было очевидно, что далеко не все готовы платить такие деньги. Но они все равно стояли, с боем заходили в здание (полиция запускала внутрь по шесть человек с большими перерывами), а затем… выходили с грустными лицами и без билетов через черный ход.

Там их поджидали корреспонденты и зеваки.

— Ну что, купил? — спрашивали у очередного уставшего мужичка.

— Неа. Ничего нет! Только Волгоград и Саранск! — понуро отвечал вышедший из билетного центра.

— А чего же ты стоял тогда? Ведь предупреждали, что других билетов нет.

— Ну, думал внутри все-таки что-то предложат.

Подобные диалоги довелось услышать много раз. Были и те, кто выходил в натуральном бешенстве и проклинал ФИФА.

— Я всю жизнь пахал на заводе, дождался такого события, а билет достать невозможно! Обещали, что 1 мая можно будет купить, а предлагают какой-то *** Саранск! — мужчина едва не плакал. — Сейчас будут рассказывать по телевизору, как все прекрасно организовано, а на самом деле это беспредел! Где все билеты?! Где еще миллион билетов?!

И только некоторые выходили с билетами.

— Раз в жизни чемпионат мира в России. Решили, что нужно обязательно побывать, — сказал мужчина, который купил билеты себе, жене и сыну на матч Англия — Тунис. — Теперь осталось понять, где переночевать в Волгограде.

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Такая ситуация сложилась сегодня не только в Москве. Везде люди хотели попасть на матчи в своих городах, а предлагали им только волгоградские и саранский.

С одной стороны, искренне жаль тех простых болельщиков, которые не попадут летом на стадионы. С другой — хочется еще раз повторить, что продажи на сайте ФИФА стартовали в СЕНТЯБРЕ. И наивно было полагать, что за полтора месяца до турнира дешевые билеты останутся нераскупленными.

Просто не все, видимо, до конца осознают масштаб предстоящего мероприятия. А еще пора уже смириться с тем, что без интернета сегодня никуда.

Филипп ПАПЕНКОВ
с Житной улицы.

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