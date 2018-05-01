ФИФА выделит африканским сборным по два миллиона евро на бонусы игрокам за чемпионат мира

Таким образом, в сборных Египта, Марокко, Нигерии, Сенегала и Туниса будет заранее решен вопрос с призовыми за участие в турнире.

Ранее в африканских сборных не раз возникали спорные ситуации, связанные с выплатами бонусов. Так перед чемпионатом мира 2014 года в Бразилии сборная Камеруна из-за скандала с призовыми вылетела на турнир с опозданием, уже во время самого чемпионата правительство Ганы отправило в сборную три миллиона долларов наличными, чтобы предотвратить забастовку команды, а игроки сборной Камеруна отказались выходить на тренировку.

Напомним, одна из африканских сборных — Египет — станет соперником сборной России по группе A.