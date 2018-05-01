Кубок чемпионата мира по футболу — 2018 прибывает во Владивосток

Владивосток станет первым городом второго российского этапа тура легендарного трофея, за который будут бороться сильнейшие команды мира. Последним городом, который он посетил на первом этапе национального тура в ноябре 2017 года, стал Сочи. Официальная церемония приветствия главного футбольного приза состоится возле здания администрации Приморского края 1 мая, начало — в 15:30 (08:30 мск). Здесь будет возведена сцена и футбольный мини-стадион с искусственным полем и трибунами.
«После официального приветствия и флешмоба в 16:30 (09:30 мск) на площади начнется юнифайд-матч. В нем сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова», — сообщает пресс-служба администрации.
В течение следующих двух дней любой желающий сможет сфотографироваться с кубком, который будет выставлен в специальном шатре на центральной площади Владивостока.
Тур кубка мира впервые состоялся перед чемпионатом мира 2006 года в Германии и с тех пор становится все масштабнее. В этот раз трофей посетит более 50 стран, но больше всего остановок сделает в России. За 123 дня кубок преодолеет 26 тыс. километров и посетит 24 российских города от Владивостока до Калининграда. Национальная часть тура разбита на два этапа, в 2017 году кубок посетил 15 городов, а с мая 2018 года вплоть до старта турнира — еще девять городов с конечным пунктом назначения в Москве.