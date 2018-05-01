Кубок чемпионата мира по футболу — 2018 прибывает во Владивосток

Источник: ИТАР-ТАСС

Владивосток станет первым городом второго российского этапа тура легендарного трофея, за который будут бороться сильнейшие команды мира. Последним городом, который он посетил на первом этапе национального тура в ноябре 2017 года, стал Сочи. Официальная церемония приветствия главного футбольного приза состоится возле здания администрации Приморского края 1 мая, начало — в 15:30 (08:30 мск). Здесь будет возведена сцена и футбольный мини-стадион с искусственным полем и трибунами.

«После официального приветствия и флешмоба в 16:30 (09:30 мск) на площади начнется юнифайд-матч. В нем сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова», — сообщает пресс-служба администрации.

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В течение следующих двух дней любой желающий сможет сфотографироваться с кубком, который будет выставлен в специальном шатре на центральной площади Владивостока.