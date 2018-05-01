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00:55 (мск), источник: ТАСС

Кубок чемпионата мира по футболу — 2018 прибывает во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 1 мая. /ТАСС/. Кубок чемпионата мира по футболу будет доставлен во Владивосток во вторник. Посмотреть на трофей и сфотографироваться с ним жители и гости города смогут на центральной площади, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Источник: ИТАР-ТАСС

Владивосток станет первым городом второго российского этапа тура легендарного трофея, за который будут бороться сильнейшие команды мира. Последним городом, который он посетил на первом этапе национального тура в ноябре 2017 года, стал Сочи. Официальная церемония приветствия главного футбольного приза состоится возле здания администрации Приморского края 1 мая, начало — в 15:30 (08:30 мск). Здесь будет возведена сцена и футбольный мини-стадион с искусственным полем и трибунами.

«После официального приветствия и флешмоба в 16:30 (09:30 мск) на площади начнется юнифайд-матч. В нем сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова», — сообщает пресс-служба администрации.

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В течение следующих двух дней любой желающий сможет сфотографироваться с кубком, который будет выставлен в специальном шатре на центральной площади Владивостока.

Тур кубка мира впервые состоялся перед чемпионатом мира 2006 года в Германии и с тех пор становится все масштабнее. В этот раз трофей посетит более 50 стран, но больше всего остановок сделает в России. За 123 дня кубок преодолеет 26 тыс. километров и посетит 24 российских города от Владивостока до Калининграда. Национальная часть тура разбита на два этапа, в 2017 году кубок посетил 15 городов, а с мая 2018 года вплоть до старта турнира — еще девять городов с конечным пунктом назначения в Москве.

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