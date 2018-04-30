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10:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Милнер отказался от возможности выступить на чемпионате мира

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отказался от возвращения в сборную Англии.

Источник: AFP 2018

Хавбек завершил выступления за национальную команду после чемпионата Европы-2016.

— Это решение было сложным, но перерыв во время международных матчей позволяет мне лучше восстанавливаться и быть в наилучшей форме, — приводит The Times слова Милнера. — Дополнительные игры повышают риск получить травму в клубе.

В нынешнем сезоне 32-летний Милнер провел 44 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 11 результативных передач. За сборную Англии (2009−16) игрок провел 61 встречу и забил один мяч.

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