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Милнер отказался от возможности выступить на чемпионате мира
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отказался от возвращения в сборную Англии.
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отказался от возвращения в сборную Англии.
Хавбек завершил выступления за национальную команду после чемпионата Европы-2016.
— Это решение было сложным, но перерыв во время международных матчей позволяет мне лучше восстанавливаться и быть в наилучшей форме, — приводит The Times слова Милнера. — Дополнительные игры повышают риск получить травму в клубе.
В нынешнем сезоне 32-летний Милнер провел 44 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал 11 результативных передач. За сборную Англии (2009−16) игрок провел 61 встречу и забил один мяч.