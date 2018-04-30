Милнер отказался от возможности выступить на чемпионате мира

Хавбек завершил выступления за национальную команду после чемпионата Европы-2016.



— Это решение было сложным, но перерыв во время международных матчей позволяет мне лучше восстанавливаться и быть в наилучшей форме, — приводит The Times слова Милнера. — Дополнительные игры повышают риск получить травму в клубе.