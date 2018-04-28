«Самара-Арена» будет закрыта с 24 мая по 14 июня для подготовки к ЧМ-2018

Источник: ИТАР-ТАСС

Арена в Самаре в пятницу получила разрешение на ввод в эксплуатацию и стала последним стадионом, введенным в эксплуатацию перед мировым первенством. Строительство на стадионе шло с отставанием от графика.

«Это был очень вызывающий проект. Сегодня я рад и доволен, что идет тестовый матч, предстоит еще огромная работа по благоустройству, у нас впереди еще два тестовых матча. 24 мая мы закроем стадион и до 14 июня все приведем в абсолютный порядок», — сказал Мутко.

«Футбол в Самаре не умер. Главная основа — это болельщики, город получил хороший стадион, с чем я поздравляю губернатора и правительство. В плане технологических решений стадион можно считать самым особенным после “Лужников”. Качество газона просто удивительное», — добавил он.