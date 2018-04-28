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17:16 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Футбольных болельщиков пригласили в Нижний Новгодор

Пользователи соцсетей высмеяли опечатку в аэропорту Стригино. Но совсем скоро надпись заменят на «правильную».

В Twitter появились фото, сделанные в нижегородском аэропорту Стригино. На ленточном транспортере там красуется надпись «Добро пожаловать в Нижний Новгодор».

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По информации NN.ru, руководство аэропорта подтвердило, что надпись настоящая, но они к этому не имеют никакого отношения — заказчиком рекламы является оргкомитет «Россия-2018».

Кроме того, сотрудники Стригино сообщили, что наклейку уже меняют на новую без опечаток. Тем не менее, пользователи Сети продолжают высмеивать «досадную ошибку».

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