Футбольных болельщиков пригласили в Нижний Новгодор

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Пользователи соцсетей высмеяли опечатку в аэропорту Стригино. Но совсем скоро надпись заменят на «правильную».
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Пользователи соцсетей высмеяли опечатку в аэропорту Стригино. Но совсем скоро надпись заменят на «правильную».
В Twitter появились фото, сделанные в нижегородском аэропорту Стригино. На ленточном транспортере там красуется надпись «Добро пожаловать в Нижний Новгодор».
По информации NN.ru, руководство аэропорта подтвердило, что надпись настоящая, но они к этому не имеют никакого отношения — заказчиком рекламы является оргкомитет «Россия-2018».
Кроме того, сотрудники Стригино сообщили, что наклейку уже меняют на новую без опечаток. Тем не менее, пользователи Сети продолжают высмеивать «досадную ошибку».