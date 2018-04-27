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21:17 (мск), источник: Газета.Ру

Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на чемпионате мира — 2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья защитника московского «Спартака» и национальной команды Георгия Джикии. По словам специалиста, 24-летний футболист с большой долей вероятности пропустит чемпионат мира 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

«Наш врач Эдуард Безуглов недавно ездил в Тарасовку, разговаривал по поводу Джикия. На данный момент ситуация такая: в общей группе он может появиться только к началу чемпионата мира, к 14 июня. То есть вся подготовка — мимо. Так что к большому сожалению шансы у Джикия попасть в состав минимальные.

Я его кстати видел на днях на матче — выглядит отлично, спортивно, но есть человек здоровый, а есть готовый спортсмен, и это разные вещи, — цитирует Черчесова сайт kp.ru.

Джикия получил разрыв крестообразной связки в товарищеском матче с китайским «Шанхай СИПГ» в январе.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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