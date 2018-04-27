Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на чемпионате мира — 2018

«Наш врач Эдуард Безуглов недавно ездил в Тарасовку, разговаривал по поводу Джикия. На данный момент ситуация такая: в общей группе он может появиться только к началу чемпионата мира, к 14 июня. То есть вся подготовка — мимо. Так что к большому сожалению шансы у Джикия попасть в состав минимальные.