Златан Ибрагимович: Сборная Швеции — фаворит чемпионата мира, она лучше без меня

— Я не являюсь частью сборной Швеции с тех пор, как завершил международную карьеру (после чемпионата Европы-2016 — Прим. «СЭ»), поэтому здесь даже нечего обсуждать, — приводит Mirror слова Ибрагимовича. — Я собираюсь посетить чемпионат мира. Именно об этом я говорил все это время. Я полечу в Россию. Думаю, что сборная Швеции — фаворит чемпионата мира, потому что она лучше без Златана.



Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет со сборными Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).