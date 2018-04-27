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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Златан Ибрагимович: Сборная Швеции — фаворит чемпионата мира, она лучше без меня

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметил, что посетит чемпионат мира-2018 в качестве туриста. Ранее директор сборной Швеции Ларс Рихт объявил, что 36-летний игрок не вернется в национальную команду.

Источник: AP 2018

— Я не являюсь частью сборной Швеции с тех пор, как завершил международную карьеру (после чемпионата Европы-2016 — Прим. «СЭ»), поэтому здесь даже нечего обсуждать, — приводит Mirror слова Ибрагимовича. — Я собираюсь посетить чемпионат мира. Именно об этом я говорил все это время. Я полечу в Россию. Думаю, что сборная Швеции — фаворит чемпионата мира, потому что она лучше без Златана.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Швеции на групповом этапе сыграет со сборными Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).

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