Самарская коза Забияка предсказала победу Бельгии на ЧМ в России

Такой выбор сделала коза Забияка из самарского зоопарка, которую назначили оракулом чемпионата мира.



Участниками конкурса были также Россия, Франция, Аргентина, Бразилия и Германия.



Коза-оракул подошла к мискам с едой, рядом с которыми стояли флаги команд, и выбрала Бельгию.