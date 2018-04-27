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17:10 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Самарская коза Забияка предсказала победу Бельгии на ЧМ в России

В Самаре спрогнозировали победу сборной Бельгии на ЧМ-2018.

Такой выбор сделала коза Забияка из самарского зоопарка, которую назначили оракулом чемпионата мира.

Участниками конкурса были также Россия, Франция, Аргентина, Бразилия и Германия.

Коза-оракул подошла к мискам с едой, рядом с которыми стояли флаги команд, и выбрала Бельгию.

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