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Самарская коза Забияка предсказала победу Бельгии на ЧМ в России
В Самаре спрогнозировали победу сборной Бельгии на ЧМ-2018.
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В Самаре спрогнозировали победу сборной Бельгии на ЧМ-2018.
Такой выбор сделала коза Забияка из самарского зоопарка, которую назначили оракулом чемпионата мира.
Участниками конкурса были также Россия, Франция, Аргентина, Бразилия и Германия.