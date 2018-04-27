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15:20 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Основатель «Митьков» раскрасил фигуру кота для чемпионата мира

В Санкт-Петербурге стартовал художественный марафон «Моя любовь — футбол и кот!», посвященный чемпионату мира по футболу.

В начале марафона известный художник и основатель движения «Митьки» Дмитрий Шагин вместе с президент клуба болельщиков сборной России Эдуардом Латыповым разукрасили фигуру кота ростом в 1,6 метра.

Идейный вдохновитель движения «Митьки» решил «нарядить» кота в тельняшку, а глава движения болельщиков помог с изображением футбольного мяча.

«Это собирательный образ. Кот — это символ города, “митьков” и всенародной любви. Коты нас объединяют. Такие фигуры котов будут приносить радость окружающим и желающим с ними сфотографироваться» , — рассказал Дмитрий Шагин.

«Кот-футболист» стал первым из 33 фигур, которые в скором времени перед ЧМ-2018 появятся по всему Санкт-Петербугу.

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