Основатель «Митьков» раскрасил фигуру кота для чемпионата мира

В начале марафона известный художник и основатель движения «Митьки» Дмитрий Шагин вместе с президент клуба болельщиков сборной России Эдуардом Латыповым разукрасили фигуру кота ростом в 1,6 метра.



Идейный вдохновитель движения «Митьки» решил «нарядить» кота в тельняшку, а глава движения болельщиков помог с изображением футбольного мяча.



«Это собирательный образ. Кот — это символ города, “митьков” и всенародной любви. Коты нас объединяют. Такие фигуры котов будут приносить радость окружающим и желающим с ними сфотографироваться» , — рассказал Дмитрий Шагин.



«Кот-футболист» стал первым из 33 фигур, которые в скором времени перед ЧМ-2018 появятся по всему Санкт-Петербугу.