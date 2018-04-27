ФИФА не хочет давать Марокко ЧМ-2026 в пользу США?
Марокканские СМИ нашли заговор против своей страны.
Марокканские СМИ нашли заговор против своей страны.
Рабочая группа ФИФА начала поездки по странам, претендующим на проведение ЧМ-2026. Сейчас претендентов всего двое. Есть объединённая заявка от Мексики, США и Канады. Оппонирует ей Марокко.
Представители ФИФА посетили города, представленные в обеих заявках. Никаких публичных оценок увиденному они не давали. Но СМИ в Марокко уже подняли шум: они считают, что у их страны нет шансов получить Кубок мира. Не
Сразу президента ФИФА — Джанни Инфантино. В Северной Африке уверены: руководитель главного футбольного департамента планеты получил свою должность не без влияния американцев. Уже бывший руководитель Федерации футбола США Сунила Гулати отдал за Инфантино свой голос и повлиял на выбор некоторых коллег.
Вторым источником интереса ФИФА в Марокко называют финансовый бонус от телевизионных компаний Fox и Telemundo. С обеими несколько лет назад у ФИФА был конфликт, связанный со сроками проведения чемпионата мира в Катаре. Бродкастеры купили права на его трансляцию, исходя из классических сроков проведения турнира — в начале лета.
И вот именно на этом закрытом аукционе, как говорят, людям из ФИФА предложили шанс заработать огромный бонус в $ 500 млн. Для его получения ЧМ-2026 должен пройти в США, ведь и Fox и Telemundo — североамериканские компании.
Публично — никаких препятствий. Никто из ФИФА не говорит, что заявка африканцев не соответствует требованиям для проведения ЧМ. Но в самой стране заявляют, что им слишком поздно прислали обновлённые критерии к заявке. Всего за сутки до того, как марокканцы отправили свой вариант презентации. И всего за двое суток до окончания периода приёма заявок. В ФИФА на это ответили, что ничего принципиально нового в критерии они не добавляли.
Требования к
Пять человек из ФИФА, краткие биографии которых собрал норвежский портал Josimar. Заместитель генерального секретаря Марко Виллигер, работающий в организации почти 20 лет. Йозеф Блаттер, уходя в отставку, говорил, что консультировался по этому решению именно с Виллигером. Фактически Марко — единственный возрастной чиновник ФИФА, который избежал и суда, и внутренних чисток после смены власти. По слухам, одна из причин такой непотопляемости: владение компроматом на всех коллег.
Уйдя из футбола, Бобан некоторое время был колумнистом в одной из хорватских газет. В них он критиковал коррумпированное руководство местного футбола. На издание начали давить, колонки начали править — Бобан плюнул и уволился. Зачем Инфантино назначил хорвата своим заместителем, до конца не понимает никто. И это не единственный представитель бывшей Югославии в комиссии.
Есть ещё Томаш Вецель, председатель комитета ФИФА по аудиту. Хороший знакомый нынешнего президента УЕФА Александера Чеферина. И чиновник, который год назад убеждал коллег проголосовать за Виталия Мутко на выборах в совет ФИФА. Наконец, дополняет компанию балканцев Ильчо Гиоргиовски, президент Федерации футбола Македонии. Что он делает в комиссии, определяющей место проведения ЧМ, не понимает примерно никто за пределами ФИФА. В Македонии Гиоргиовски подозревают в давлении на выборах президента федерации футбола, коррупции, присвоении государственных средств и других грехах.
Пятый в группе — индийский судья Мукул Мудгал. В первую очередь известен борьбой с коррупцией в национальном крикете, а не участием в футбольных делах.
Если брать за критерии инфраструктуру и финансовую привлекательность, то возвращение чемпионата мира в Америку спустя 32 года — это будет грандиозный успех для организаторов. ФИФА получит максимум прибыли при минимуме нервов в подготовке.
Но помимо предполагаемой выгоды есть политика ФИФА и есть предпочтение других стран. Известно, что Марокко поддерживают практически все государства Африки и Ближнего Востока (за исключением Саудовской Аравии). А Forbes сообщает ещё и поддержке со стороны Франции и России.