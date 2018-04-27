Уткин: Дзюба — крохобор, он не достоин игры в сборной России
Известный футбольный комментатор Василий Уткин считает, что нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба не заслуживает вызова в сборную России.
Известный футбольный комментатор Василий Уткин считает, что нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба не заслуживает вызова в сборную России.
«За участие в матче с «Зенитом» платил не Дзюба. Он сказал, что хочет играть и заплатит, а в конце концов деньги выделила Тульская область, дотационный регион, где много бабушек и дедушек.
Но дело даже не в этом. Я думаю, что окончательно закрыт вопрос об игре Дзюбы в сборной по идеологическим причинам.