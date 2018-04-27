Уткин: Дзюба — крохобор, он не достоин игры в сборной России

«За участие в матче с «Зенитом» платил не Дзюба. Он сказал, что хочет играть и заплатит, а в конце концов деньги выделила Тульская область, дотационный регион, где много бабушек и дедушек. Во-первых, это означает, что Дзюба — крохобор. Он сам сказал, что если не заплатит, то будет крохобором перед всеми. Артём, крохобор, я тебя поздравляю!