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17:46 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болельщики пошутили над выбором девиза для сборной России на ЧМ-2018

Твиттер чемпионата мира по футболу предложил болельщикам назвать лучший девиз для автобуса сборной России.

Выбрать нужно из трех вариантов: Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой"; Играй с открытым сердцем и Русские медведи движутся к победе.

В интернете российские болельщики предложили более смешные, на их взгляд девизы.

Самой популярной стала фраза Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — это ваши проблемы!».

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Один из пользователей твиттера считает, что надпись, которая должна украшать автобус сборной России — «Туристический».

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Еще один вариант: «Тикитака — это плохо, ватаката — потом в «Сохо».

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Среди предложенных вариантов встретилась и известная цитата из мультфильма: «И так сойдет».

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Классика олимпийского движения: «Главное — не победа, главное — участие!».

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Есть и такой вариант крылатой аршавинской фразы: «Не верь, не бойся, не проси».

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Кто-то напомнил об уровне технике игроков сборной: «Осторожно, бревна».

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И не один раз: «На дворе трава, на траве дрова!».

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А это тоже классика народного юмора: «Главное: не забывать, что нас — рать!».

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Есть и улучшенный вариант одного из финалистов опроса: «Русские медведи на велосипеде движутся к победе».

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