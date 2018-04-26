Болельщики пошутили над выбором девиза для сборной России на ЧМ-2018

Выбрать нужно из трех вариантов: Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой"; Играй с открытым сердцем и Русские медведи движутся к победе.



В интернете российские болельщики предложили более смешные, на их взгляд девизы.

Самой популярной стала фраза Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — это ваши проблемы!».

Один из пользователей твиттера считает, что надпись, которая должна украшать автобус сборной России — «Туристический».

Еще один вариант: «Тикитака — это плохо, ватаката — потом в «Сохо».

Среди предложенных вариантов встретилась и известная цитата из мультфильма: «И так сойдет».

Классика олимпийского движения: «Главное — не победа, главное — участие!».

Есть и такой вариант крылатой аршавинской фразы: «Не верь, не бойся, не проси».

Кто-то напомнил об уровне технике игроков сборной: «Осторожно, бревна».

И не один раз: «На дворе трава, на траве дрова!».

А это тоже классика народного юмора: «Главное: не забывать, что нас — рать!».