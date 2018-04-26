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Болельщики пошутили над выбором девиза для сборной России на ЧМ-2018
Твиттер чемпионата мира по футболу предложил болельщикам назвать лучший девиз для автобуса сборной России.
Твиттер чемпионата мира по футболу предложил болельщикам назвать лучший девиз для автобуса сборной России.
Выбрать нужно из трех вариантов: Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой"; Играй с открытым сердцем и Русские медведи движутся к победе.
В интернете российские болельщики предложили более смешные, на их взгляд девизы.
Самой популярной стала фраза Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — это ваши проблемы!».
Один из пользователей твиттера считает, что надпись, которая должна украшать автобус сборной России — «Туристический».
Еще один вариант: «Тикитака — это плохо, ватаката — потом в «Сохо».
Среди предложенных вариантов встретилась и известная цитата из мультфильма: «И так сойдет».
Классика олимпийского движения: «Главное — не победа, главное — участие!».
Есть и такой вариант крылатой аршавинской фразы: «Не верь, не бойся, не проси».
И не один раз: «На дворе трава, на траве дрова!».
А это тоже классика народного юмора: «Главное: не забывать, что нас — рать!».
Есть и улучшенный вариант одного из финалистов опроса: «Русские медведи на велосипеде движутся к победе».