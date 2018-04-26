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16:56 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В Сочи сыграли в футбол на рекордной высоте 2000 метров (видео)

Новый рекорд России по проведению футбольного матча на наибольшей высоте над уровнем моря — 2064 метра — установлен в Сочи.

Так тут отметили круглую дату: 50 дней до начала чемпионата мира На ЧМ-2018 в Сочи сыграют Португалия — Испания (15 июня), Бельгия — Панама (18 июня), Германия — Швеция (23 июня) и Австралия — Перу (26 июня). Также здесь пройдут матчи 1/8 и ¼ финала.

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