В Сочи сыграли в футбол на рекордной высоте 2000 метров (видео)

Так тут отметили круглую дату: 50 дней до начала чемпионата мира На ЧМ-2018 в Сочи сыграют Португалия — Испания (15 июня), Бельгия — Панама (18 июня), Германия — Швеция (23 июня) и Австралия — Перу (26 июня). Также здесь пройдут матчи 1/8 и ¼ финала.