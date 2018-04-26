Златан Ибрагимович не примет участия в ЧМ-2018
ТАСС, 26 апреля. Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович не сыграет на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает
ТАСС, 26 апреля. Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович не сыграет на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает
Ибрагимович завершил карьеру в национальной команде после чемпионата Европы 2016 года. Ранее он заявлял, что скучает по команде и может вернуться в сборную для участия в чемпионате мира, а познее оценил свои шансы на участие в турнире как «заоблачные». Предварительный состав сборной Швеции на мировое первенство в России будет объявлен 15 мая. По словам директора национальной команды Ларса Рихта, Ибрагимовича в этом списке не будет.
«Я разговаривал со Златаном во вторник. Он объявил, что не изменит своего решения по карьере в сборной», — сказал Рихт.
На данный момент он выступает за американский клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси», в который перешел в марте этого года из английского «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Швеции в группе F сыграет с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).