Открылось голосование за девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Для голосования болельщикам предложено три варианта — «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».

Таким же образом до 14 мая будут выбраны девизы для остальных сборных, участвующих в чемпионате мира. Выбранные слоганы также будут нанесены на автобусы команд.