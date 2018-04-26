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12:39 (мск), источник: ТАСС

Открылось голосование за девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018

ТАСС, 26 апреля. Голосование за слоган сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, который украсит автобус команды, открылось на официальном сайте турнира.

Источник: РИА "Новости"

Для голосования болельщикам предложено три варианта — «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».

Таким же образом до 14 мая будут выбраны девизы для остальных сборных, участвующих в чемпионате мира. Выбранные слоганы также будут нанесены на автобусы команд.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, участие в нем примут 32 национальные команды. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня на московском стадионе «Лужники»), Египта (19 июня в Санкт- Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

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