Открылось голосование за девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018
ТАСС, 26 апреля. Голосование за слоган сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, который украсит автобус команды, открылось на официальном сайте турнира.
ТАСС, 26 апреля. Голосование за слоган сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, который украсит автобус команды, открылось на официальном сайте турнира.
Для голосования болельщикам предложено три варианта — «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».
Таким же образом до 14 мая будут выбраны девизы для остальных сборных, участвующих в чемпионате мира. Выбранные слоганы также будут нанесены на автобусы команд.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, участие в нем примут 32 национальные команды. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня на московском стадионе «Лужники»), Египта (19 июня в Санкт- Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).