Андрей Воронин: У России нет таких, как Салах. И это хорошо

Источник: Спорт-Экспресс

САЛАХ — УМНЫЙ ИГРОЧОК

— Сегодняшний футбол Салаха — это топ-уровень, — начал Воронин. — На сегодняшний день он — лучший игрок мира. Мы смотрели матч «Ливерпуля» с «Ромой» (английский клуб победил со счетом 5:2. — Прим. «СЭ») и сошлись во мнении, что если он так закончит сезон и хорошо покажет себя на чемпионате мира, то он — претендент № 1 на «Золотой мяч».

— Обсуждали матч не с кем-то из сборной России?

— К их счастью, нет (смеется). А если серьезно, то я сейчас в Германии, поэтому был в своей компании.

— Удивляет его уверенность?

— Видно, что Салах на ходу. У него сейчас сумасшедшая уверенность в своих силах. Он забивает в чемпионате и Лиге чемпионов, отдает голевые передачи… Видно, что Мохамед полностью раскрепощен и делает то, что умеет.

— Это лучший нападающий «Ливерпуля» после Андрея Воронина?

— (Смеется) У «Ливерпуля» в последние годы всегда отличные нападающие. При мне был Торрес, который забивал почти в каждой игре. Потом появился Суарес, сейчас — Салах. В «Ливерпуле» вопрос с забивными форвардами не стоит — один уходит, появляется другой.

— Кто круче — Торрес, Суарес или Салах?

— По игровым качествам мне очень нравится Салах. Все трое разные нападающие. У Фернандо и Луиса есть небольшое сходство, а вот Мохамед более универсальный форвард. У него отличная техника, классная левая и приличная скорость. По Салаху видно, что он — умный игрочок.

— «Роме», которой он принадлежал, наверняка обидно, что продали такого футболиста.

— Поймите, никто не ожидал, что Салах так заиграет в этом сезоне. В этом году на него приятно смотреть даже тогда, когда он не забивает.

В матче с «Ромой», считаю, Клопп допустил ошибку, когда убрал Салаха с поля. Тренер подумал, что игра закончена и дал отдохнуть своему футболисту. Если бы он его не убрал, то матч так бы 5:0 и закончился. А так римляне возродили интригу. И если они сейчас повторят то, что сделали две недели назад («Рома» дома отыграла три гола у «Барселоны» и вышла в полуфинал. — Прим. «СЭ»), то это будет настоящий космос.

— Что делать футболистам сборной России? Не смотреть матчи «Ливерпуля» до чемпионата мира?

— (Смеется) Это я не знаю. В каждой сборной сейчас есть яркая звезда. В Египте — Салах, у Уругвая — Кавани и Суарес. Да даже у Саудовский Аравии наверняка есть.

— А у России?

— У России все — звезды.

— А если серьезно.

— Это должно было случится еще два года назад — должны были зажечь Кокорин и Смолов. Увы, первого из-за травмы не будет. Но я надеюсь, что этот чемпионат мира станет имени Феди и откроет ему двери в Европу.

— Как вам молодой Головин?

— Может и он стрельнуть, есть же еще молодые Миранчуки, но на самом деле все будет зависеть от командной игры. Если взять Египет, то там есть Салах, который может в одиночку решить судьбу игры, но у России на сегодняшний день нет таких футболистов, которые делают разницу. И это, может быть, и хорошо, потому что нет зависимости от одного футболиста, и все будет зависеть от того, в какой форме к чемпионату подойдет именно команда, а не отдельный игрок.

— Вы после жеребьевки группового турнира ЧМ сказали в интервью «СЭ»: «Если футболисты сборной России не выйдут из этой группы, то пусть меняют пол и страну». С таким Салахом, может быть, стоит искать клинику и страну, куда эмигрировать?

— (Усмехается) Считаю, что сейчас эту тему не стоит поднимать. Поверьте, сейчас игрокам сборной России совсем не весело. На них оказывается большое давление, очень большое. И оно с каждым днем становится все больше и больше — и от болельщиков, и от прессы. Но я уверен, что России по силам обыграть и Египет, и Саудовскую Аравию, и Уругвай. Правда, они должны выходить со спокойной головой на эти игры. Один Салах не сможет обыграть сборную России, а если все-таки сможет, то грош цена такой команде. Зачем вообще тогда нужен был чемпионат мира в России?

ЧЕМПИОНАТ МИРА — АУКЦИОН ДЛЯ СМОЛОВА

— Хочется расспросить и про ваших друзей в чемпионате России. Наверное, слышали про надуманную желтую карточку Смолова. Теперь Федор может уехать их России?

— Я вообще не понимаю, как такое может быть — признают, что пенальти был, а карточку не отменяют. Ну куда это годится? Увы, это реалии, в которых сегодня существует российский футбол, и игроки вынуждены в них существовать. Мне очень жаль, что болельщикам приходится наблюдать все это, их просто обманывают и лишают зрелища.

Если руководство действительно стремится к прогрессу, то стоит начать с самых низов — судейства и тому подобных вещей.

— Но Федор не говорил вам, что уедет из России?

— Если будут достойные предложения, то почему нет? Это нормально, что игроки уезжают. Будет ненормально, если они не уедут. Сейчас главное — получить предложения от ведущих клубов, а это уже зависит от самих игроков.

Перед чемпионатом мира никто не будет никого покупать. Всегда так было, есть и будет. Понятно, что у топ-клубов есть списки желаемых игроков, но чемпионат мира становится отличным аукционом, где футболисты могут хорошо себя зарекомендовать и выгодно продать. За футболистами сборной России, как и за другими игроками, будет следить весь футбольный мир — скауты, тренеры, агенты и так далее. Чемпионат мира — это даже не Лига чемпионов или Лига Европы, это намного выше. Тем более, что чемпионат России вообще никто не смотрит. Поэтому у россиян есть отличный шанс показать себя, особенно это касается молодых футболистов. И после чемпионата мира, конечно, им нужно уезжать.

— Что для Смолова будет достойным предложением? Это «Вест Хэм» или «Боруссия»?

— Понятно, что Феде не стоит ехать в клубы Испании, Италии, Англии, которые варятся внизу таблицы. Играть там — это бред. Лучше тогда остаться в «Краснодаре», который каждый год попадает в еврокубки, а ты находишься дома.

Но есть важный аспект. Возьмем, например, Ракитича. Он был в «Шальке», где особо и не играл, потом перебрался в «Севилью», а уже оттуда в «Барселону», с которой выиграл все, что только можно. И таких примеров куча.

А у нас любят что журналисты, что футболисты сразу говорить о «Манчестер Юнайтед». Но чтобы туда попасть, надо играть минимум на уровне «МЮ». А проявить себя в чемпионате Англии — дорогого стоит. И если ты проявишь себя, то тебя быстро заберут. А проявить себя проще всего в командах, которые вне первой пятерки премьер-лиги. Тем более стоит понимать, что чемпионат России никто не смотрит. Лигу чемпионов и Лигу Европы смотрят, а как играют «Спартак» с «Ахматом» или «Зенит» с «Крыльями» — никому неинтересно.

НАЗНАЧЕНИЕ ХОХЛОВА — ЕДИНСТВЕННОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ «ДИНАМО» ЗА 7−8 ЛЕТ

— Другой ваш друг Дмитрий Хохлов воскрешает «Динамо». Как ему это удается?

— Я, конечно, слежу за «Динамо», и с Димой мы на связи. Я всегда говорил, что Диме нужно время, и он может стать очень хорошим тренером, ни чуть не хуже, чем он был игроком. Главное — у него есть свое понимание. Ему все равно, кто и что будет говорить, он не отступит от своего. В «Кубани» все было не совсем чисто по отношению к нему. И у него получился первый блин комом. Руководители должны были назначить его намного раньше, а не брать непонятных иностранцев. Это единственное верное и мудрое решение руководства «Динамо» за последние лет семь-восемь.

— А как же приобретение Андрея Воронина?

— Нет, ну это было самое умное решение за последние десятки лет (смеется). Тогда руководство клуба было другое, был Костя Сарсания, Царствие ему небесное. Тогда «Динамо» было все-таки другим.

Сейчас в «Динамо» пришли бизнесмены, а футбол и бизнес — абсолютно две разные вещи. И завершу мысль про Хохлова. Дима — человек с очень большой буквы, который имеет опыт игры в Европе. Вы правильно сказали про воскрешение. В начале сезона «Динамо» было одной командой, сейчас — совсем иная. Дайте ему время. И если у него появится больше квалифицированных игроков, то увидите, клуб будет показывать совсем другие результаты.

— После ухода из жизни Сарсании, и у «Зенита» все пошло на спад.

— Может быть, это связанные вещи. Но мне сложно говорить о клубе, который я не знаю изнутри. Со стороны я думаю, что «Зенит» наступает на одни и те же грабли, клуб вкладывает большие деньги в игроков, но ничего не добивается. Выиграть чемпионат России — это не венец. ЦСКА показывал и показывает, что это можно сделать из огромных вливаний. В Европе «Зенит» также ничего пока не добился, единственное достижение — победа в Кубке УЕФА, но тогда в Питере играли в основном русские ребята. Год от года они меняют тренеров, но все остается на том же месте. Очень надеюсь, что в этот раз руководство выберет Семака, он уже себя проявил, но за него не нужно платить столько миллионов, сколько за Манчини. Итальянец — сильный тренер, но в «Зените» у него не пошло.

— Что Кокорин говорит о Манчини, при котором он играет лучше всего?

— Саша говорит, что он очень сильный специалист — и на тренировках, и в матчах. Мы с ним говорили об этом в начале сезона.

— Не получится так, что сейчас уйдет Манчини, а Кокорин вновь станет объектом для шуток в интернете?

— Не знаю, не знаю. Кокорин из тех людей, которым нужно доверие. Если ему доверяет тренер, на него не оказывают давление извне и не грузят его, то он играет и забивает. Так было в «Динамо», так есть в «Зените». Как только начинают его душить — говорить о нем в негативном тоне по телевизору, радио или на улицах — он теряется и уходит в себя. Все это, понятное дело, проявляется и на футбольном поле.

Пришел Манчини, начал ему доверять и поперло. То же самое сейчас происходит с Дзюбой. Артем пришел к Божовичу, с которым он находит общий язык, и практически «похоронил» «Зенит». То есть для футболиста, а особенно нападающего, тренерское доверие — очень важно. Можно не забивать 10−15 матчей, но если тренер в тебя верит, то ты забьешь и попрет.

«СПАРТАКУ» НУЖНО УСИЛЕНИЕ

— Перед чемпионатом мира многие болельщики переживают из-за формы Александра Самедова, с которым вы близко дружите. Что с ним происходит?

— Честно скажу, что не считаю, что он сдал. И говорю это не потому, что он мой друг. В последних матчах все спартаковцы отыграли слабо. Но Самедов сделал то, что от него требовали — у него хороший объем плюс передачи с фланга.

— Что тогда творится со «Спартаком»?

— Ничего с ним не происходит. Если взять только второй круг чемпионата России, то красно-белые — лидеры.

— Но тут три поражения подряд…

— И что? У «Манчестер Сити» было три поражения подряд, два из которых были от «Ливерпуля». И это не «Тосно», хотя понятно, что обидно проигрывать, когда все считают, что кубок у тебя в кармане. Конечно, «Спартак» должен был выходить в финал и брать трофей, но ошиблись. А после наступает опустошенность, появляется усталость, и все валится из ног. Это и сказалось на игре с «Ахматом». Поэтому я бы не стал говорить о глобальных проблемах. В том сезоне «Спартаку» очень везло, особенно в конце чемпионата, а сейчас везение ушло к «Локомотиву». Могу сказать со стороны, что те матчи, которые я видел, «Спартак» играл очень прилично.

Клубу точно надо укрепляться, особенно сзади. Вы же знаете, что «Спартак» — один из немногих, кто не усилился после чемпионского сезона. Если посмотреть на «Зенит», то можно сказать, что «Спартак» вообще никого не купил.

— «Спартак» привез Педро Рошу за 12 миллионов. Кажется, футболист ни о чем.

— (Смеется) Возможно. Но по факту «Спартак» играет тем же составом, которым выиграл чемпионство. Команда — живой организм, ей нужно обновление.

— В матче со «Спартаком» серьезно травмировался ваш друг Павел Погребняк. Он вернется?

— Травмы — это всегда тяжело. Но Пога долго по разным причинам не играл и в «Динамо» и не сломался. Паша любит футбол, поэтому его тяжело сломать. Надо смотреть, как пойдет восстановительный процесс, все-таки ему уже не 20 лет.

ХОЧУ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА В РОССИЮ

— Не могу не спросить о вас. Не соскучились по футболу? Может, планируете вернуться в него не в качестве футболиста?

— Я как любил футбол, так и продолжаю его любить. Посмотрим, что получится. Мне, конечно, хотелось бы и дальше работать в футболе. Но пока занимаюсь детьми, вот привез их в игровой центр побегать, чтобы вечером спокойно посмотреть футбол.

— В Россию не звали?

— Пока этот вопрос не поднимался.

— За кого болеете во втором полуфинале Лиге чемпионов?

— Впервые за «Баварию», потому что не люблю «Реал».

— Но в турнире болеете за «Ливерпуль»?

— Конечно. Надеюсь, все получится, и я поеду на финал Лиги чемпионов в Киев, а там поболею против «Баварии» и за Юргена Клоппа. Очень хочу, чтобы Клопп наконец-то выиграл Лигу чемпионов, а то ему пока не везет. Круто будет, если это случится, а то в «Боруссии» он постоянно проигрывал мюнхенцам.

— В России часто бываете?

— Не так уж. Был на свадьбе Саши Овечкина в том году и вот совсем недавно на дне рождении Ильи Ковальчука.

— Как вам вокал Ольги Бузовой?

— Она там не пела. Мы уже после дня рождения встретились, Оля общается с моей женой.

— На чемпионат мира в Россию собираетесь?

— Есть такое желание. В первую очередь хочу отвезти сына, он очень просит. Он же у меня тоже в футбол играет. Чемпионат мира — большое событие, которое он хочет увидеть. Так что хочу посетить игры.

— Сын, как и отец, нападающий?