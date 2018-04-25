Саудовец отправился в 50-дневное путешествие до России по случаю ЧМ-2018

Михлед бен Халид аль-Отейби официально начал свое путешествие из города Табук на северо-западе королевства. Маршрут саудовца пройдет через территории Иордании, Египта и Турции. Через 50 дней путешественник планирует достичь Москвы. Аль-Отейби рассказал агентству, что возьмет с собой в дорогу «флаг Саудовской Аравии и фотографии Хранителя двух благородных святынь — короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Мундиаль откроется матчем Россия — Саудовская Аравия.