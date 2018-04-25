Саудовец отправился в 50-дневное путешествие до России по случаю ЧМ-2018

Михлед бен Халид аль-Отейби официально начал свое путешествие из города Табук на северо-западе королевства. Маршрут саудовца пройдет через территории Иордании, Египта и Турции. Через 50 дней путешественник планирует достичь Москвы. Аль-Отейби рассказал агентству, что возьмет с собой в дорогу «флаг Саудовской Аравии и фотографии Хранителя двух благородных святынь — короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда».