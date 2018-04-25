Халк: Надеюсь на победу сборной Бразилии на ЧМ-2018

«У нас очень хорошая сборная. Уверенные, дружные игроки. Не сомневаюсь, что они думают только о Кубке мира. В команде трудно найти даже пару свободных мест. Думаю, Тите уже сформировал команду из надежных игроков, которые выступали в квалификации. Надеюсь, это лучший выбор, и Бразилия добьется успеха. Я надеюсь на победу. Я все еще работаю, и если тренер позвонит снова, буду счастлив и сделаю, что смогу. Я спокоен и сосредоточен на своей игре», — приводит слова Халка Globo.