Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Что будет, если «закончились права»
Энрике Иглесиас посмотрел футбол вместе со своими детьми
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Реал
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кан0
Тулуза0
Футбол. Еврокубки
24.04
Ливерпуль5
Рома2
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
27.04
Мариуполь
Шахтер Д
Все события
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
РФС оштрафовал «Зенит» и «Арсенал»
Посещаемость РФПЛ: лучше еще не было
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Меган Маркл сменила два стильных наряда за несколько часов
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
20:33 (мск), источник: Советский спорт

Халк: Надеюсь на победу сборной Бразилии на ЧМ-2018

Экс-форвард «Зенита» Халк оценил шансы сборной Бразилии на чемпионате мира в России.

Источник: Reuters

«У нас очень хорошая сборная. Уверенные, дружные игроки. Не сомневаюсь, что они думают только о Кубке мира. В команде трудно найти даже пару свободных мест. Думаю, Тите уже сформировал команду из надежных игроков, которые выступали в квалификации. Надеюсь, это лучший выбор, и Бразилия добьется успеха. Я надеюсь на победу. Я все еще работаю, и если тренер позвонит снова, буду счастлив и сделаю, что смогу. Я спокоен и сосредоточен на своей игре», — приводит слова Халка Globo.

Сборная Бразилии на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграет с командами: Швейцарии (17 июня, Ростов), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, стадион «Спартак»).

Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Секс, стриптиз и трусики для Ягра: о чем рассказала лучшая биатлонистка мира
"Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
У Бобровского снова провальные цифры в Кубке Стэнли
WADA оспорит вердикт суда в пользу россиян
Ефимова выиграла чемпионат России по плаванию на 50 м брассом
Посещаемость РФПЛ: лучше еще не было
Евгений Малкин не сыграет в первом матче серии с «Вашингтоном»
«Бавария» — «Реал»: Хамес, Иско и Васкес сыграют с первых минут
Ибрагимович показал Роналдо раздевалку «Гэлакси» (видео)
Спорт-Экспресс
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь