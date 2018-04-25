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17:03 (мск), источник: ТАСС

Стадиону ЧМ-2018 «Ростов-Арена» присвоена вторая категория РФС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) присвоил стадиону чемпионата мира по футболу 2018 года «Ростов-Арена» вторую категорию. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.

«В соответствии с проектной документацией ввод в эксплуатацию “Ростов-Арены” осуществляется в два этапа. По первому этапу документ получен 16 марта, стадион зарегистрирован в федеральную собственность. Получен сертификат РФС о присвоении стадиону второй категории», — сказал он во время заседания регионального оргкомитета по подготовке и проведению игр ЧМ-2018.

По его словам, второй этап включает в себя устройство систем контроля и управления доступа, систем связи, билетных систем. Итоговый акт ввода в эксплуатацию планируется получить 12 мая.

По классификации РФС, стадионы разделены на шесть категории, на аренах высшей и первой категории допустимо проведение матчей любого уровня. Вторая категория позволяет проводить на стадионе соревнования РФС, за исключением матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Арена второй категории должна вмещать не менее 3000 зрителей, не менее 20 мест должны быть оборудованы для представителей СМИ и не менее 50 — для почетных гостей. На стадионе должен быть натуральный или имеющий допуск РФС искусственный газон, а также система обычного и аварийного освещений (не менее 1200 Lx и 800 Lx соответственно), автоматизированная система подогрева поля, пункт контроля за стадионом, включающий в себя систему видеонаблюдения и звукового оповещения, система постоянного видеонаблюдения за ареной, раздевался для судей и игроков, а также зал для проведения пресс-конференций вместимостью не менее 30 человек.

До начала чемпионата мира на стадионе пройдут еще два тестовых матча — 29 апреля «Ростов» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области, в этой встрече количество продаваемых билетов будет увеличено до 25 тыс., а 13 мая «Ростов» встретится с екатеринбургским «Уралом» (болельщики смогут занять все 45 тыс. мест на стадионе), в этот же день состоится официальное открытие арены. После завершения мирового первенства арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость стадиона будет снижена с 45000 до 37868 мест. Разрешение на проведение матчей РФПЛ на стадионе второй категории дало бюро исполкома РФС.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

Чемпионат мира
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