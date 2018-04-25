Стадиону ЧМ-2018 «Ростов-Арена» присвоена вторая категория РФС

«В соответствии с проектной документацией ввод в эксплуатацию “Ростов-Арены” осуществляется в два этапа. По первому этапу документ получен 16 марта, стадион зарегистрирован в федеральную собственность. Получен сертификат РФС о присвоении стадиону второй категории», — сказал он во время заседания регионального оргкомитета по подготовке и проведению игр ЧМ-2018.
По его словам, второй этап включает в себя устройство систем контроля и управления доступа, систем связи, билетных систем. Итоговый акт ввода в эксплуатацию планируется получить 12 мая.
По классификации РФС, стадионы разделены на шесть категории, на аренах высшей и первой категории допустимо проведение матчей любого уровня. Вторая категория позволяет проводить на стадионе соревнования РФС, за исключением матчей Российской футбольной
До начала чемпионата мира на стадионе пройдут еще два тестовых матча — 29 апреля «Ростов» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области, в этой встрече количество продаваемых билетов будет увеличено до 25 тыс., а 13 мая «Ростов» встретится с екатеринбургским «Уралом» (болельщики смогут занять все 45 тыс. мест на стадионе), в этот же день состоится официальное открытие арены. После завершения мирового первенства арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость стадиона будет снижена с 45000 до 37868 мест. Разрешение на проведение матчей РФПЛ на стадионе второй категории дало бюро исполкома РФС.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В