Министр спорта РФ Колобков напутствовал сборную России перед ЧМ по хоккею

Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. Сборной России будет руководить новый тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым.

«Сейчас у нас много молодых ребят. Для многих из вас предстоящий чемпионат мира будет первым. Желаю вам победы. Понимаю, что много сильных команд, которые готовятся, тоже хотят победить. Надеюсь на опыт тренерского штаба, Паши Дацюка, ваш опыт. Будем за всех вас переживать», — заявил Колобков на встрече с хоккеистами.

Также Колобков еще раз поздравил сборную России с победой на Олимпийских играх в Южной Корее. «Поздравляю всех вас с завершением Олимпиады, она была сложной, от вас ждали только победы, только золотой медали, вы с честью вышли из этой ситуации. Здесь у нас сейчас команда обновленная, но есть ребята из того состава», — отметил Колобков.

В финале олимпийского турнира сборная России в овертайме обыграла команду Германии. «Помню, как смотрел матч с Германией, многие уже поверили, что мы проиграем, но вы проявили себя командой, боролись до последней секунды, до последней шайбы, — добавил министр. — Такая победа останется в истории хоккея, страны, вашей личной истории. В таких моментах рождаются звезды хоккея. Это подарок всей нашей стране, всем любителям хоккея».