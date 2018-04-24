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13:29 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

На первый тестовый матч в Самаре придут до 10 тысяч болельщиков

Все билеты на первую тестовую игру на «Самару Арену» были проданы за 5 часов.

28 апреля «Крылья Советов» примут на новом стадионе «Факел», организаторы ожидают, что на трибунах будет до 10 тысяч болельщиков.

Второй тестовый матч запланирован в Самаре 6 мая. На встречу с «Кубанью» смогут прийти до 45 тысяч болельщиков.

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