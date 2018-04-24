Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
На первый тестовый матч в Самаре придут до 10 тысяч болельщиков
Все билеты на первую тестовую игру на «Самару Арену» были проданы за 5 часов.
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Все билеты на первую тестовую игру на «Самару Арену» были проданы за 5 часов.
28 апреля «Крылья Советов» примут на новом стадионе «Факел», организаторы ожидают, что на трибунах будет до 10 тысяч болельщиков.
Второй тестовый матч запланирован в Самаре 6 мая. На встречу с «Кубанью» смогут прийти до 45 тысяч болельщиков.