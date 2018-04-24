Никифоров: Главная проблема сборной России в головах футболистов

«Мне кажется, что она находится в головах наших футболистов, — ответил в интервью корреспонденту РИА Новости Никифоров на вопрос, в чем главная проблема сборной России. — Только она не позволяет им выкладываться запредельно».

«Потому что даже если взять “Спартак”, “Зенит”, “Краснодар”, ЦСКА или сегодняшний “Локомотив”, то они соревнуются между собой в четырех-пяти играх. А в основном они не имеют конкуренции. Да, какой-то менее классный соперник может им навязать сопротивление, может даже отобрать у них три очка, но такие игры проходят в низком темпе», — пояснил он, добавив, что это проблема не физическая, а ментальная.