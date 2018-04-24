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11:47 (мск), источник: Р-Спорт

Никифоров: Главная проблема сборной России в головах футболистов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака», участник чемпионатов мира 1994 и 2002 годов Юрий Никифоров считает, что основная проблема сборной России по футболу скрывается в головах игроков.

Источник: РИА "Новости"

На групповом этапе домашнего чемпионата мира, который стартует в Москве 14 июня, соперниками сборной России будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Мне кажется, что она находится в головах наших футболистов, — ответил в интервью корреспонденту РИА Новости Никифоров на вопрос, в чем главная проблема сборной России. — Только она не позволяет им выкладываться запредельно».

«Потому что даже если взять “Спартак”, “Зенит”, “Краснодар”, ЦСКА или сегодняшний “Локомотив”, то они соревнуются между собой в четырех-пяти играх. А в основном они не имеют конкуренции. Да, какой-то менее классный соперник может им навязать сопротивление, может даже отобрать у них три очка, но такие игры проходят в низком темпе», — пояснил он, добавив, что это проблема не физическая, а ментальная.

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