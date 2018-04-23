Английским футболистам на ЧМ-2018 закроют доступ к женам

По данным британского издания The Sun, жены и подруги игроков сборной выступили против решения Футбольной ассоциации Англии (FA), согласно которому, чтобы отправиться на чемпионат мира в составе британской делегации, они должны сами заплатить около 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 12 тысяч евро). Оплатить переезд и проживание спутницам игроков национальной сборной FA отказалась. К тому же, по новым правилам, супруги и девушки футболистов вынуждены будут остановиться в другом отеле. В номера игроков их не пустят. FA распорядилась ограничить времяпровождение игроков и их спутниц во время чемпионата мира, чтобы не отвлекать от соревнований. Девушки не смогут увидеть своих возлюбленных на тренировках, за день до матчей и сразу после них.