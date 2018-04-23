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21:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Английским футболистам на ЧМ-2018 закроют доступ к женам

Спутницам подопечных Гарета Саутгейта запретят жить в одном отеле с командой на чемпионате мира-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

По данным британского издания The Sun, жены и подруги игроков сборной выступили против решения Футбольной ассоциации Англии (FA), согласно которому, чтобы отправиться на чемпионат мира в составе британской делегации, они должны сами заплатить около 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 12 тысяч евро). Оплатить переезд и проживание спутницам игроков национальной сборной FA отказалась. К тому же, по новым правилам, супруги и девушки футболистов вынуждены будут остановиться в другом отеле. В номера игроков их не пустят. FA распорядилась ограничить времяпровождение игроков и их спутниц во время чемпионата мира, чтобы не отвлекать от соревнований. Девушки не смогут увидеть своих возлюбленных на тренировках, за день до матчей и сразу после них.

Сборная Англии в России будет готовиться к матчам чемпионата мира в Репино (Ленинградская область). На групповом этапе она сыграет с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР?

— Не думаю, что когда-нибудь был такой турнир, когда семьи всех игроков были с командой. Но я буду поощрять встречи семьи с футболистами — чтобы жены и девушки могли увидеть игроков на следующий день после матчей, — заявил Гарет Саутгейт.

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