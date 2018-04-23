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17:07 (мск), источник: Р-Спорт

Смолов: Предпочту выход из группы званию лучшего бомбардира ЧМ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что предпочтет выход из группы на чемпионате мира-2018 по футболу званию лучшего бомбардира турнира.

Источник: РИА "Новости"

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

«Конечно, предпочту выход из группы. Намного лучше, если все игроки окажутся на коне, а не кто-то один», — заявил Смолов в интервью официальному сайту ФИФА, отвечая на вопрос, что он предпочтет — стать лучшим бомбардиром и не выйти из группы или выход в плей-офф при его неяркой игре.

«Хотел бы, чтобы этот результат на чемпионате мира был максимально высоким. Тем более речь идет о домашнем турнире, мы можем рассчитывать на поддержку всей страны, да и группа нам досталась не такая сильная. Да, Уругвай — одна из ведущих сборных в мире. Благо игра с Уругваем — для нас заключительная в группе, и можем решить все свои задачи в первых двух турах. Я настроен оптимистично», — подчеркнул форвард.

По мнению Смолова, удачное выступление на чемпионате мира может дать российским футболистам шанс перейти в сильный европейский чемпионат. «В 2016-м у меня было невероятное в финансовом плане предложение из Китая, — отметил футболист. — Но я понимал: если сейчас соглашусь, то мои шансы поиграть в европейской топ-лиге сводятся к нулю. Как я мог отказаться от мечты ради денег?».

«Сейчас европейские клубы уровня Лиги чемпионов скептически относятся к российским игрокам. Я сам с этим столкнулся в трансферное окно. Если и готовы брать, то только в аренду с правом выкупа. Не хотят рисковать. Мне кажется, удачное выступление сборной России на чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам. У всех ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Думаю, каждый в сборной хотел бы этого», — резюмировал Смолов.

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