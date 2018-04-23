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01:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нигерия: Муса и русскоговорящий защитник «Амкара»

Продолжаем представление участников чемпионата мира. Сегодня рассказываем о «суперорлах» из Африки.

Источник: Спорт-Экспресс

Место в рейтинге ФИФА: 47-е (на 12.04.2018)
Главный тренер: Гернот РОР (Германия)
Капитан: Джон Оби МИКЕЛ
Главные звезды: Алекс ИВОБИ, Виктор МОУЗЕС, Ахмед МУСА, Джон Оби МИКЕЛ.

ТРЕНЕР

Малоизвестные в Европе тренеры часто добиваются успеха с африканскими командами. Например, наш Валерий Непомнящий выводил в четвертьфинал чемпионата мира Камерун, француз Брюно Метсю — Сенегал, а серб Милован Раевац — Гану. В этот ряд летом хочет войти и немец Гернот Рор, который привезет к нам Нигерию. Формально именно он вывел на чемпионат мира африканцев, хотя до него сборной во время отборочного цикла руководили еще три тренера: Сандей Олисе, Самсон Сиасиа и Салису Юсуф. В 2017 году Нигерия второй раз подряд оказалась за бортом Кубка африканских наций, да и в отборочной группе чемпионата мира поначалу не все шло гладко, поэтому Футбольная федерация Нигерии несколько раз меняла тренеров. На посту мог оказаться и Поль Ле Гуэн, известный по работе с «Лионом» и «ПСЖ», но француз посчитал ужасными условия работы в Нигерии. 64-летнего Рора ничто не пугает: он с 2008-го работает в Африке и знает местные законы.

ЗВЕЗДЫ

Нестареющий Микел все еще вспахивает центр поля в сборной Нигерии. И не только вспахивает: в пяти матчах отборочного турнира 30-летний капитан африканцев забил больше, чем за 11 лет в премьер-лиге, — два гола против одного. У Нигерии традиционно мощная, выносливая и быстроногая атака. На чемпионате мира впереди будут играть футболисты английских клубов Ихеаначо («Лестер»), Моузес («Челси») и Ивоби («Арсенал»). Скорее всего, к ним присоединится армеец Муса — прошлый год выпал из его карьеры из-за нехватки игровой практики, но после трансфера в ЦСКА Рор отметил: «Возвращение Мусы в Россию — позитивное событие. Люди в России любят Мусу, так что мы получим от них поддержку на чемпионате мира». Болеть за Нигерию точно будут в Санкт-Петербурге, откуда родом защитник «Амкара» Идову. Он не звезда сборной, попал в команду лишь прошлой осенью и может оказаться вне заявки на турнир, но зато Брайан идеально говорит по-русски.

ТАКТИКА

Рор часто повторяет, что для него главное — дисциплина. У африканцев с этим часто проблемы, но если у тренера получится вымуштровать команду, то будет интересно. Тактика у немца проста: расстановка 4−2−3−1 и ставка на фланговые атаки. Правда, в товарищеском матче с Аргентиной Нигерия успешно протестировала схему 3−5−2, но вряд ли она будет основной на чемпионате мира.

Козыри нигерийцев — не только реактивные края, но и техничный центр поля. Там помимо Микела сверкает 21-летний бриллиант из «Лестера» Ндиди, которого Mediaset недавно включил в пятерку потенциальных открытий чемпионата мира.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА

Пациент для статистиков, любящих жонглировать цифрами яркими, незаурядными, скучноватый, зацепиться не за что. Вратари пенальти не отражали, форварды забивали мало — квартет бомбардиров ограничил себя двумя голами. Дубль — один, авторства «нашего» Ахмеда Мусы. Однако два его гола аргентинцам очков команде не прибавили — 2:3.

Шагнули в свой первый чемпионат в 1994-м уверенно, разгромили болгар — 3:0. Эта победа осталась единственной крупной. Самая значимая (3:2) — над Испанией. Последняя, пятая (над Боснией — 1:0), прервала затянувшуюся безвыигрышную серию, стремившуюся к «круглому» числу — дюжине.

Практически безмолвствовала «скамейка». Тоненький комариный писк раздался однажды — в безнадежно проигранном матче датчанам (1:4). Писать особо не о чем. Обозрев цифровой портрет нигерийцев, вы с сочувствием отнесетесь к затруднениям автора. Благо в загашнике всегда есть заначка — концовка. Вы знаете, о чем это я. Посему без лишних слов перехожу на коду.

Самый возрастной — вратарь Питер Руфаи. В упомянутом матче с датчанами, ставшем для Питера прощальным, было ему 34 года 10 месяцев и 4 дня. Самый юный, годный голкиперу в сыновья, — Феми Опабунми. Единственный матч на мировом первенстве провел 12 июня 2002 года с Англией (0:0) в 17 лет 3 месяца и 9 дней.

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