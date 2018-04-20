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13:46 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Черданцев представил свою книгу «Истории чемпионатов мира»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев написал книгу о главном футбольном турнире.

Источник: РИА "Новости"

Журналист представил ее в московском спортбаре. Книга рассказывает чемпионатах с 1930 по 2014 год

«Это плод 2,5 лет работы. Почему-то журналисты в первую очередь спрашивают, сам ли написал? Сам и даже сам большую часть проекта профинансировал. По-моему, очень круто стать частью этой почти 100-летней истории! Прочитайте, уверен, вам понравится», — написал Черданцев в своем твиттере.

Ранее комментатор объяснил, в чем отличие его книги от похожих на эту тему.

«Я понял, что ни на одном языке мира нет того, что я хочу сделать. Есть много справочников и энциклопедий, откуда можно узнать, кто когда забил, но широкой аудитории — это неинтересно. Интересны факты о том, например, что корабль, на котором команды приплыли в Южную Америку, закончил свою жизнь в шанхайском порту. Его разбомбили американские бомбардировщики, потому что он плавал под японским флагом и перевозил какое-то военное оборудование. Поэтому я решил поковыряться и накопать таких историй», — рассказал Черданцев в интервью изданию «МОХ».

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