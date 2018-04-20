Тренер Швеции: Ибрагимовича и других игроков, отказавших сборной, не будет на ЧМ

«Златан и несколько других футболистов сказали, что не хотят играть за сборную, после чемпионата Европы во Франции, и я уважаю их решение. Но я не могу серьёзно относиться к тому, что пишет пресса и что говорит сам Златан. Я могу основываться только на том, что было сказано между нами. У нас с ним был диалог, и он доступно объяснил мне, чего хочет. Я с этим согласился. Ибрагимович не связывался со мной по поводу чемпионата мира, и он не входит в планы сборной на турнир. То же касается тех, кто отказался от игры за сборную ранее», — цитирует Андерссона Sportskeeda.



На групповом этапе чемпионата мира—2018 сборной Швеции предстоит сыграть с Германией, Южной Кореей и Мексикой.