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14:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Швеции: Ибрагимовича и других игроков, отказавших сборной, не будет на ЧМ

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон опроверг слухи о возможном возвращении в национальную команду нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

Источник: Reuters

«Златан и несколько других футболистов сказали, что не хотят играть за сборную, после чемпионата Европы во Франции, и я уважаю их решение. Но я не могу серьёзно относиться к тому, что пишет пресса и что говорит сам Златан. Я могу основываться только на том, что было сказано между нами. У нас с ним был диалог, и он доступно объяснил мне, чего хочет. Я с этим согласился. Ибрагимович не связывался со мной по поводу чемпионата мира, и он не входит в планы сборной на турнир. То же касается тех, кто отказался от игры за сборную ранее», — цитирует Андерссона Sportskeeda.

На групповом этапе чемпионата мира—2018 сборной Швеции предстоит сыграть с Германией, Южной Кореей и Мексикой.

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