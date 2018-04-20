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14:11 (мск), источник: Р-Спорт

Футбольная ассоциация Англии поддержит бойкот чемпионата мира в России

Футбольная ассоциация Англии (FA) решила поддержать бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, и не отправлять дополнительный персонал в страну, где состоится турнир, сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

Изначально планировалось, что все матчи сборной Англии на мировом первенстве в России посетят представители совета FA, однако в английской ассоциации решили проявить солидарность с руководством страны, в связи с чем в Россию поедет только основной персонал сборной. Председатель FA Грег Кларк сказал на совещании организации, что исключениями станут исполнительный директор ассоциации Мартин Гленн, который будет находиться в России на протяжении всего времени пребывания сборной Англии на турнире, и он сам.

Минимальное количество представителей английской стороны будет на первых двух матчах команды в группе — со сборными Туниса (18 июня в Волгограде) и Панамы (24 июня в Нижнем Новгороде). На заключительный матч группового этапа с командой Бельгии, который пройдет 28 июня в Калининграде, прибудет еще несколько представителей сборной Англии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в марте заявила, что страна понизит уровень делегации на чемпионате мира из-за обвинений России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй сказала, что в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи. При этом было уточнено, что речи о бойкоте чемпионата не идет, сборная будет участвовать в соревнованиях.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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