Футбольная ассоциация Англии поддержит бойкот чемпионата мира в России

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Изначально планировалось, что все матчи сборной Англии на мировом первенстве в России посетят представители совета FA, однако в английской ассоциации решили проявить солидарность с руководством страны, в связи с чем в Россию поедет только основной персонал сборной. Председатель FA Грег Кларк сказал на совещании организации, что исключениями станут исполнительный директор ассоциации Мартин Гленн, который будет находиться в России на протяжении всего времени пребывания сборной Англии на турнире, и он сам.

Минимальное количество представителей английской стороны будет на первых двух матчах команды в группе — со сборными Туниса (18 июня в Волгограде) и Панамы (24 июня в Нижнем Новгороде). На заключительный матч группового этапа с командой Бельгии, который пройдет 28 июня в Калининграде, прибудет еще несколько представителей сборной Англии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в марте заявила, что страна понизит уровень делегации на чемпионате мира из-за обвинений России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй сказала, что в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи. При этом было уточнено, что речи о бойкоте чемпионата не идет, сборная будет участвовать в соревнованиях.